Spis treści: 01 Składane smartfony. Rewolucja na rynku urządzeń mobilnych

02 Składane smartfony Xiaomi

03 Składane smartfony Samsung

04 Składane smartfony Motorola

05 Składane smartfony Huawei

Składane smartfony. Rewolucja na rynku urządzeń mobilnych

Składane smartfony to urządzenia, które podobnie jak zwykłe telefony mają duży ekran, ale w przeciwieństwie do nich mogą się składać. Jest to możliwe dzięki specjalnemu ekranowi flexible OLED, który składa się z kilku warstw. Jako substrat dla elektroluminescencyjnego półprzewodnika organicznego stosuje się elastyczne poliamidy.

Główną zaletą składanych smartfonów jest znacznie większa powierzchnia robocza ich ekranów przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowej konstrukcji całego urządzenia. Nie bez powodu często nazywamy je smartfonami i tabletami w jednym. Coraz więcej modeli dostępnych na rynku sprawia, że wiele osób rozważa zakup składanego smartfonu.

Składane smartfony Xiaomi

Na razie Chińczycy wypuścili na rynek dwa modele składanych smartfonów - Mix Fold i Mix Fold 2. Xiaomi potwierdziło niedawno, że już niedługo pokaże następcę kultowego modelu, czyli Mix Fold 3.

Model Xiaomi MIX Fold 2 to bezpośredni następca Mi Mix Fold, który ukazał się zaledwie dzień po debiucie składanych smartfonów od Samsunga. Urządzenie wyposażono w dwa ekrany - pierwszy to panel typu AMOLED o przekątnej 6,5 cala wyświetlający obraz w rozdzielczości FullHD+ przy odświeżaniu 120 Hz. Z kolei drugi ekran jednostka OLED o przekątnej 8,2 cala o rozdzielczości 2,5K przy odświeżaniu 120 Hz.

Ile kosztuje Xiaomi MIX Fold 2? Cena składanego smartfonu od chińskiego producenta w Polsce waha się między 5,5 a 7,5 tys. zł - w zależności od specyfikacji telefonu.

Składane smartfony Samsung

Samsung to marka, która mocno postawiła na składane smartfony i z tego powodu oferuje ona więcej niż jeden model. W gamie koreańskiego producenta znajduje się mniejszy model Galaxy Z Flip oraz większy model Galaxy Fold.

Galaxy Z Flip4 to najnowszy model składanego smartfonu Samsunga. Ma on dwa ekrany - mniejszy do podglądu, gdy telefon jest złożony oraz dużo większy, gdy telefon się rozłoży. W przypadku Galaxy Fold4 smartfon po rozłożeniu ma przekątną 7,6 cala. Jest jednak znacznie droższy niż Galaxy Z Flip4.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Galaxy Z Flip4 korzysta z procesora ośmiordzeniowego konstrukcji Samsunga. Posiada też 8 GB pamięci RAM, a także wyróżnia się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Z kolei Galaxy Fold4 ma na pokładzie aż 12 GB pamięci RAM przy odświeżaniu 120 Hz.

Składane smartfony Samsunga są dość drogie. Na przykład najtańszy Galaxy Fold4 kosztuje w Polsce około 7,5 tys. zł. Lepiej pod tym względem wypada model Galaxy Z Flip4, za który trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł.

Pod koniec lipca Samsung zapowiedział premierę nowych Flipów i Foldów.

Składane smartfony Motorola

Kolejny mobilny producent, który postawił na rozwój składanych smartfonów to Motorola. Amerykańska firma tworzy modele telefonów z elastycznym ekranem, które należą do jednych z najtańszych na rynku. Na uwagę zasługuje przede wszystkim najnowszy model z serii Razr 40. To prostszy wariant flagowego modelu Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 oferuje wyświetlacz OLED o przekątnej 1,5 cala z odświeżaniem 60 Hz i jasnością 1000 nitów. Po rozłożeniu użytkownik może korzystać z dużego ekranu pOLED LPTO o rozdzielczości Full HD+ (2640 x 1080), przekątnej 6,9 cala z odświeżaniem do 144 Hz. Maksymalna jasność sięga 1400 nitów.

Motorola Razr 40 jest dostępna w sklepach w Polsce już od 4 tys. zł. Model ten można kupić w trzech odcieniach - fioletowym, kremowym oraz zielonym.

Składane smartfony Huawei

Mówiąc o składanych smartfonach, nie można pominąć urządzeń Huawei, które wkroczyły na rynek z przytupem. Jednym z pierwszych składanych telefonów, które Huawei wprowadził na rynek był Mate X. Po jakimś czasie producent wprowadził następcę - Mate Xs. Następnie na rynku pojawiły się Mate X2 i Mate Xs 2. Najnowszy model Huawei to Mate X3.

Huawei Mate X3 w trybie kompaktowym mierzy dokładnie 156,9 x 72,4 x 11,08 mm, a zewnętrzny wyświetlacz ma przekątną o długości 6,4-cala. Jego rozdzielczość to dokładnie 2504 na 1080 pikseli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 426 ppi. Do tego panel może pochwalić się pokryciem barw DCI-P3 i ma bardzo wysoką szczytową jasność wynoszącą do 1200 nitów.

Ile kosztuje składany smartfon Huawei? Cena Mate X3 zwala z nóg. Aby stać się posiadaczem najnowszego modelu od chińskiego producenta, trzeba liczyć się z wydatkiem aż 10 tys. zł.

