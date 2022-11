Spis treści: 01 Jaki wybrać telefon z dużą baterią?

02 Huawei Mate 50 Pro. Rzetelny profesjonalista

03 Samsung Galaxy M23. Tani, wytrzymały i z dużą baterią

04 Xiaomi Redmi Note 11. Wydajny i jeszcze tańszy w promocjach na Black Friday

05 Doogee V10 i zapomnij o ładowarce do smartfona

06 OnePlus Nord CE 5G. Pojemność baterii to nie wszystko

07 Jak dbać o baterię w telefonie?

Jaki wybrać telefon z dużą baterią?

Rynek smartfonów pełen jest urządzeń, które świetnie sprawdzą się w różnych warunkach. Wyróżnić można smartfony z dużym wyświetlaczem, dobrym aparatem czy dużą baterią. Dzisiaj skupimy się na tych ostatnich. Są to urządzenia, które zostały wyposażone w pojemne ogniwo i zapewniają długi czas pracy bez konieczności ładowania.

W przypadku dużej baterii w parze powinno iść również szybkie ładowanie. Dzięki temu nasz smartfon będzie mógł nie tylko obyć się bez podłączania przez dłuższy czas, ale również sprawnie naładuje swoje ogniwo i ponownie będzie gotowy do użytku. Chcąc kupić smartfon z pojemną baterią, warto zwrócić uwagę na poniższe propozycje.

Reklama

Huawei Mate 50 Pro. Rzetelny profesjonalista

Wideo youtube

Flagowa propozycja od Huawei ma do zaoferowania naprawdę sporo. Smartfon działa piekielnie szybko, dzięki zastosowaniu procesora Snapdragon 8+ Gen. 1, na pokładzie znalazło się również miejsce dla 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli chodzi o baterię Huawei Mate 50 Pro, to ta ma ona pojemność 4700 mAh. Tylko w teorii nie robi ona wrażenia, ponieważ siłą Mate 50 Pro nie są w tym wypadku liczby, lecz wydajność.

Podzespoły radzą sobie w normalnym użytkowaniu na tyle dobrze i efektywnie, że ogniwo w zupełności daje radę pracować 1 lub 2 dni bez konieczności ładowania. Gdy taka jednak nastąpi, to z pomocą przyjdzie ładowarka Huawei SuperCharge o mocy 65W. Dostępna jest również technologia bezprzewodowego ładowania o mocy 50W. Nie jest to zatem najdłużej wytrzymujący smartfon, ale biorąc pod uwagę jego moc i szybkość ładowania, zasługuje na uwagę wymagających użytkowników.

Samsung Galaxy M23. Tani, wytrzymały i z dużą baterią

Wideo youtube

Samsung zdążył przyzwyczaić swoich klientów do rozbudowanej oferty, w której znalazło się miejsce nie tylko dla flagowców. Poza najdroższymi modelami konsumenci mogą znaleźć również tańsze, a wcale nie najgorsze egzemplarze. Jeżeli są na sali osoby potrzebujące smartfona do rozmów, korzystania z komunikatorów i okazjonalnego przeglądania Internetu, to Galaxy M23 sprawdzi się bardzo dobrze — a kosztuje niewiele!

Za cenę wynoszącą niespełna 1000 złotych otrzymujemy smartfon z dużą baterią, która pozwoli nawet na kilka dni zwykłego użytkowania. Posiadacze tego modelu zwracają również uwagę na niezły aparat, który produkuje zdjęcia w dobrej jakości. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę cenę urządzenia. Plusem Galaxy M23 jest również niewątpliwie ekran o rozdzielczości 2408 na 1080 pikseli przy przekątnej 6,6 cala.

Xiaomi Redmi Note 11. Wydajny i jeszcze tańszy w promocjach na Black Friday

Zdjęcie Redmi Note 11 / materiały prasowe

Jeżeli cena w granicach tysiąca złotych to zbyt wiele, to z pomocą przychodzi Xiaomi. Uznany przez polskich konsumentów (i nie tylko!) producent ma w swoim produktowym portfolio budżetowy smartfon Xiaomi Redmi Note 11. Tańszy o około 150 złotych od Samsunga Galaxy S23 telefon może pochwalić się baterią o pojemności 5000 mAh, 4GB RAM i procesorem Snapdragon 680.

Za około 800 złotych otrzymujemy dużo ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i wprost genialny stosunek jakości do ceny. Bateria nie należy oczywiście do największych na rynku, ale w zupełności wystarczy do dłuższego niż przeciętnie działania. Wśród miłych dodatków należy wymienić też odświeżanie ekranu o częstotliwości 90 Hz i głośnik stereo, którego jakość jest bardzo dobra. Teraz Xiaomi Redmi Note 11 jest do kupienia w świetnej cenie!

Doogee V10 i zapomnij o ładowarce do smartfona

Wideo youtube

Doogee ze swoimi smartfonami zdążył zadomowić się na europejskim rynku, ale nie zyskał jeszcze wielkiej rzeszy fanów w Polsce. W przeciwieństwie do Xiaomi czy Huawei, smartfony Doogee są w naszym kraju zdecydowanie rzadziej spotykane. Jeżeli poszukujemy smartfona z pojemną baterią, to ten chiński producent powinien zwrócić naszą uwagę. Model V10 został wyposażony w ogniwo o pojemności aż 8500 mAh! To nie jedyne zalety tego urządzenia.

Dooge V10 z 8 GB RAM i pamięcią wewnętrzną wynoszącą 128 GB to smartfon, który może pochwalić się nie tylko wydajnością, ale i długim czasem pracy na baterii. Zakładając, że nie katujemy podzespołów filmowaniem czy renderowaniem, możliwy czas działania bez ładowania wyniesie w tym wypadku nawet 5 do 6 dni. Ekran co prawda nie zachwyca, ale za to konstrukcja telefonu została wzmocniona, dzięki czemu przetrwa wiele upadków i zatopień.

OnePlus Nord CE 5G. Pojemność baterii to nie wszystko

Wideo youtube

Nowoczesny smartfon to nie tylko urządzenie z wielką baterią. Istotna jest również (a może i bardziej?) zaawansowana technologia ładowania. W taką wyposażony został OnePlus Nord CE 5G. O ile ogniwo w tym telefonie posiada 4500 mAh, to na większą uwagę zasługuje technologia szybkiego ładowania Warp Charge 30T Plus. Osiąga ona naprawdę genialne wyniki!



Producent obiecuje, że szybkie ładowanie telefonu od 0 do 70% trwa zaledwie 30 minut. To idealna propozycja dla np. podróżujących, którzy mogą podpiąć telefon zaledwie na kilka chwil przed wyruszeniem w drogę na dworcu czy lotnisku. Poza tym telefon od OnePlus posiada ekran z odświeżaniem 90 Hz i wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 750G. Działa również w 5G i robi naprawdę dobre zdjęcia.

Jak dbać o baterię w telefonie?

Duża bateria w smartfonie i nowe sposoby na szybkie ładowanie to nie wszystko. Istotne jest też dbanie o kondycję posiadanego ogniwa, poprzez odpowiednie użytkowanie. Na nic zda nam się duża pojemność baterii, gdy ta zostanie szybko poddana niekorzystnym warunkom i złemu użytkowaniu.

Należy pamiętać, aby nie rozładowywać jej do zera — to niekorzystnie wpływa na pojemność baterii i jej wydajność. Zaleca się również korzystanie z oryginalnych ładowarek, które są w pełni kompatybilne z posiadanym przez nas smartfonem. Warto też pamiętać o w miarę regularnym ładowaniu urządzenia.

Poza tym trzeba pamiętać, żeby nie obciążać smartfona zbędnymi programami działającymi w tle. Warto co jakiś czas wyczyścić uruchomione aplikacje, aby nie pobierały masowo energii z baterii. Na pierwszy rzut oka może mieć to nikły wpływ na działanie urządzenia, ale każde obciążenie pamięci i procesora wpływa ostatecznie na kondycję baterii.