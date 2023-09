Najlepsze telefony do 1500 zł. Ten model naprawdę wymiata

Spis treści: 01 Telefon do 1500 zł - o czym pamiętać?

02 Realme 9 Pro Plus. Wydajność i dodatkowe funkcje

03 Motorola Moto G73 - dobra bateria i nie tylko

04 OnePlus Nord CE 3 Lite - lubiany klasyk?

05 Samsung Galaxy A34. Najładniejszy smartfon za 1500 zł?

06 OPPO Reno6 5G - telefon bez wad?

07 Redmi Note 11 Pro 5G - świetny ekran i aparat

Telefon do 1500 zł - o czym pamiętać?

Budżet pozwalający na zakup telefonu do 1500 zł pozwala na wybór spośród wielu ciekawych modeli na rynku. Wśród ofert znajdziemy modele od znanych producentów jak Samsung czy Motorola, ale również szeroką gamę urządzeń z Chin - w tym przypadku mowa o coraz lepszych telefonach OnePlus, kultowych Redmi czy nieco mniej popularnych w Polsce urządzeniach np. OPPO.

Oczywiście sam fakt wydania na telefon określonej sumy nie daje nam gwarancji, że będziemy z niego zadowoleni. Przed zakupem takiego urządzenia warto dowiedzieć się, czego możemy oczekiwać od smartfona tej klasy. Mowa przecież o wcale nie najtańszym telefonie, który powinien być zaopatrzony w określoną liczbę cech i podzespołów odpowiedniej jakości.

Reklama

Telefon do 1500 zł musi to mieć:

Minimum 6GB RAM

Ekran dobrej jakości (np. OLED)

Dobry procesor (np. 8-rdzeniowy układ od MediaTek lub Qualcomm)

Zestaw aparatów z dobrym oprogramowaniem.

Pojemną baterię (powyżej 4000 mAh)

Sporą pamięć na dane (np. 128GB)

Wsparcie producenta w zakresie aktualizacji

W dużym skrócie mowa o urządzeniu, które poradzi sobie z nowymi aplikacjami, zrobi świetne zdjęcia i pozwoli na pracę na baterii przynajmniej od rana do wieczora. Pomijamy oczywiście kwestie designu, bo jest to sprawa wybitnie subiektywna. Co do reszty, poniżej prezentujemy nasze propozycje do zestawienia najlepszych telefonów do 1500 zł w sierpniu 2023 roku.

Realme 9 Pro Plus. Wydajność i dodatkowe funkcje

Recenzje tego modelu opisują telefon realme jako niezwykły średniak - jest niedrogi, ma niezłe podzespoły, a do tego na pokładzie znajdziemy świetny aparat. To model w zupełności godny polecenia, bo za niespełna 1500 zł otrzymujemy telefon z 8GB RAM, 256GB pamięci wewnętrznej i proceosr MediaTek Dimensity 920 5G. Smartfon realme 9 Pro+ zdecydowanie powinien was zainteresować.

Zdjęcie realme 9 Pro+. / realme / materiały prasowe

Specyfikacja realme 9 Pro+:

Ekran: 6,4" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz

6,4" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz Procesor: MediaTek Dimensity 920 5G 8-rdzeniowy

MediaTek Dimensity 920 5G 8-rdzeniowy Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wewnętrzna: 256GB

256GB Bateria: 4500 mAh

4500 mAh Aparat: 50 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix + 16 Mpix

50 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix + 16 Mpix Dodatki: 5G, NFC, Dual SIM

Na pewno należy zwrócić uwagę na baterię. Pojemność 4500 mAh nie zwala z nóg, a nawet w tym zestawieniu znajdziemy kilka urządzeń z większym ogniwem. Nie jest to jednak wartość na tyle mała, aby stanowiła problem. Poza tym, baterię naładujemy z mocą 60W (SuperDart). Jest też obsługa Dual SIM, 5G czy bezprzewodowych płatności NFC. No i ten zestaw aparatów - z tyłu mamy główny z matrycą 50 Mpix, wspierają go dwa dodatkowe. Selfie wykonamy przy pomocy apratu 16 Mpix.

Motorola Moto G73 - dobra bateria i nie tylko

Motorola przyzwyczaiła nas do dostarczania dobrych telefonów idealnie skrojonych pod swoją cenę. W efekcie Motorola Moto G73 kosztuje 1299 zł i zapewnia wszystko to, czego oczekujemy od nowego telefonu. Nawet jeśli nasz budżet wcale nie należy do największych. Już na pierwszy rzut oka widać, że G73 zadowoli wielu użytkowników. Na pokładzie znajdziemy bowiem 8GB pamięci RAM, sporą przestrzeń na dane i niezły procesor.

Zdjęcie Motorola Moto G73. / Motorola / materiały prasowe

Motorola Moto G73 - specyfikacja:

Ekran: 6,5" IPS LCD 2400 na 1080 pikseli, 120Hz

6,5" IPS LCD 2400 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: MediaTek Dimensity 930, 2,20 GHz

MediaTek Dimensity 930, 2,20 GHz Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wewnętrzna: 256GB

256GB Bateria: 5000 mAh + szybkie ładowanie 30W

5000 mAh + szybkie ładowanie 30W Aparat: 50 + 8 + 16 megapikseli

50 + 8 + 16 megapikseli Dodatki: czytnik linii papilarnych, skaner twarzy, 5G, NFC

Zdjęcie Motorola Moto G73. / Motorola / materiały prasowe

Dobrą robotę wykonuje też zestaw aparatów. Ten jest nieprzesadzony, z tyłu znajdziemy "zaledwie" dwa obiektywy, z których główny posiada matrycę 50-pikselową. To w zupełności wystarczy do wykonywania zdjęć np. na wakacjach czy podczas rodzinnych spotkań. Dodajmy do tego mocną baterię (5000 mAh) i Androida nieobciążonego zasobożernymi nakładkami. Efekt? Telefon tyle zwykły, co zaskakująco przyzwoity. Stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry, a i rzetelna praca przez kilka lat jawi się jako pewnik. Dobry wybór w swojej cenie!



OnePlus Nord CE 3 Lite - lubiany klasyk?

OnePlus Nord CE 3 Lite to niezwykle lubiany (nie bez powodu) budżetowy smartfon dostępny na rynku. Kosztuje 1399 zł i swoimi osiągami nie ustępuje nawet droższym modelom. Co szczególnie przykuwa do niego uwagę? W środku znajdziemy dobry procesor i 8GB RAM, ale na pierwszy rzut oka efekt robi naprawdę dobry ekran (całkiem spory). To jednak nie koniec, bo chiński producent ma jeszcze jakieś asy w rękawie.

Zdjęcie OnePlus Nord CE 3 Lite. / OnePlus / materiały prasowe

OnePlus Nord CE 3 Lite - specyfikacja:

Ekran: 6,72" LCD 2400 na 1080 pikseli, 120Hz

6,72" LCD 2400 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Pamięć RAM: 8GB

8GB Pamięć wewnętrzna: 128GB

128GB Bateria: 5000 mAh + szybkie ładowanie 67W

5000 mAh + szybkie ładowanie 67W Aparat: 108 + 2 + 2 + 16 megapikseli

108 + 2 + 2 + 16 megapikseli Dodatki: 5G, NFC, ładowanie SuperVOOC, jack 3,5mm

Zdjęcie OnePlus Nord CE 3 Lite. / OnePlus / materiały prasowe

Jednym z nich jest bez wątpienia technologia ładowania SuperVOOC. W zestawie znajdujemy ładowarkę o mocy 67W, która błyskawicznie napełni ogniwo telefonu o pojemności 5000 mAh. Zadowoleni będą też fani mobilnej fotografii. Aparat główny z matrycą 108 megapikseli pozwoli na dość swobodne kadrowanie zdjęć. Chociaż w portfolio firmy znajdziemy również udane flagowce, jak OnePlus 11 Pro, to nawet ten tańszy model jest dobrym wyborem - zwłaszcza, gdy mamy ograniczony budżet.



Samsung Galaxy A34. Najładniejszy smartfon za 1500 zł?

Polityka wydawnicza Samsunga zakłada dostarczanie modeli w 4 kategoriach. Oznacza się je literami Z, S, A i M. Jak łatwo się domyślić, Samsungi z rodziny Z i S to flagowe, najdroższe modele, podczas gdy wśród Galaxy M znajdziemy najbardziej budżetowe. A co z A? Tutaj mamy do czynienia z naprawdę świetnymi, ale niedrogimi telefonami. Taki jest Samsung Galaxy A34, który kosztuje 1500-1599 zł. Faktycznie, nieco przekracza to założony budżet, ale nie bez powodu.

Zdjęcie Samsung Galaxy A34. / Samsung / materiały prasowe

Samsung Galaxy A34 - specyfikacja:

Ekran: 6,6" SuperAMOLED, 2340 na 1080 pikseli, 120Hz

6,6" SuperAMOLED, 2340 na 1080 pikseli, 120Hz Procesor: MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 Pamięć RAM: 6GB

6GB Pamięć wewnętrzna: 128GB

128GB Bateria: 5000 mAh Fast Charge

5000 mAh Fast Charge Aparat: 48 + 8 + 5 + 13 megapikseli

48 + 8 + 5 + 13 megapikseli Dodatki: 5G, NFC, 10x zoom cyfrowy, IP67

Zdjęcie Samsung Galaxy A34. / Samsung / materiały prasowe

Choć jest to subiektywne odczucie, to Galaxy A34 wygląda ładnie. Obudowa pozbawiona wodotrysków ewidentnie nawiązuje do flagowej serii i modelu Galaxy S, ale nie jest to odniesienie bezpodstawne. Podobnie jak wiele innych klasowych urządzeń, A34 ma świetny ekran SuperAMOLED i bardzo dobry zestaw aparatów. Niech nie zwiedzie was relatywnie niska liczba pikseli - oprogramowanie Samsunga jest niesamowite i nie bez powodu są to jedne z najlepszych telefonów do zdjęć.



OPPO Reno6 5G - telefon bez wad?

Firma OPPO wywarła na użytkownikach duże wrażenie wypuszczając na rynek swojego tegorocznego "średniaka". OPPO Reno6 5G kosztuje 1199 zł i ma zadatki na trafienie do waszych kieszeni... i serc. Głównie za sprawą podzespołów, które w tym modelu dobrano znakomicie. Zresztą, spójrzcie tylko na tabelkę poniżej - telefon za 1200 zł i 8GB RAM? Oczywiście, chińscy producenci mają w tej materii spory potencjał, ale to nie tylko wygląda dobrze na papierze, lecz również działa.

Zdjęcie OPPO Reno6 5G. / Oppo / materiały prasowe

OPPO Reno6 5G - specyfikacja:

Ekran: 6,43" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz

6,43" AMOLED, 2400 na 1080 pikseli, 90Hz Procesor: MediaTek Dimensity 900 MT6877

MediaTek Dimensity 900 MT6877 Pamięć RAM: 8GB/12GB

8GB/12GB Pamięć wewnętrzna: 128GB

128GB Bateria: 4300 mAh

4300 mAh Aparat: 64 + 8 + 2 + 32 megapikseli

64 + 8 + 2 + 32 megapikseli Dodatki: NFC, 5G, tryb makro

Można kręcić nosem na pojemność baterii (4300 mAh), ale nie jest to na tyle duża wada, aby skutecznie zniechęcić się do zakupu. Co ciekawe, w sprzedaży znajdziemy również bardziej dopakowaną wersję. Za 1399 zł kupimy OPPO Reno6 5G z 12GB RAM i pamięcią 256GB. To nadal telefon w budżecie, a z dodatkową mocą i pojemnością. Najlepszy telefon do 1500 zł od OPPO? Kandydat wcale nie taki niepozorny.



Sprawdź: Jaki telefon do 1000 zł? TOP 5 modeli na sierpień

Redmi Note 11 Pro 5G - świetny ekran i aparat

Redmi od Xiaomi to klasyk, który znajdziemy w niemal każdym rankingu dobrych telefonów do 1500, 1000 czy 2000 zł. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z kolejnym dobrze zaprojektowanym urządzeniem, które wprost idealnie pasuje do sugerowanej ceny. Redmi Note 11 Pro kosztuje 1250 zł. W cenie otrzymujemy nie tylko duży ekran AMOLED z odświeżaniem 120 klatek na sekundę, lecz i inne dobre parametry.

Zdjęcie Redmi Note 11 Pro 5G. / Xiaomi/Redmi / materiały prasowe

Redmi Note 11 Pro 5G - specyfikacja:

Ekran: 6,67" AMOLED 2400 na 1080 pikseli 120Hz

6,67" AMOLED 2400 na 1080 pikseli 120Hz Procesor: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 Pamięć RAM: 6/8GB

6/8GB Pamięć wewnętrzna: 128GB

128GB Bateria: 5160 mAh

5160 mAh Aparat: 108 + 8 + 2 + 16 megapikseli

108 + 8 + 2 + 16 megapikseli Dodatki: 5G, szybkie ładowanie, NFC

Na pokładzie podstawowej wersji znajdziemy całkiem wydajny procesor od MediaTek i 6GB RAM. Dlaczego mowa o podstawowej wersji? Przez fakt, że na rynku znajdziemy również nieco droższy model w konfiguracji 8GB RAM i 256GB pamięci wewnętrznej. Oba egzemplarze mieszczą się w budżecie do 1500 zł. Niezależnie od wersji, Redmi spełni nasze oczekiwania zarówno w zakresie szybkiego działania, jak i robienia zdjęć. Zestaw aparatów dobrano dość szczodrze.



Polecamy na Antyweb | To największa zmiana w Samsungach od lat. Szkoda, że zgapiona