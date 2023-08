Najnowsze zdjęcie zniszczonego rosyjskiego okrętu. Wiedzą, gdzie stoi

Rosjanie chcą naprawić okręt uszkodzony przez drona

Okręt został wzięty na hol przez statek ratowniczy i dostarczony do molo w mieście Noworosyjsk, a trzy dni później umieszczono go w mobilnym suchym doku. Początkowo analitycy twierdzili, że ze względu na wiek okrętu (1975 rok) i rozmiar uszkodzeń, prawdopodobnie pójdzie na złom i zostanie przerobiony na żyletki, ale wszystko wskazuje na to, że Rosjanie są na tyle zdesperowani, iż będą próbowali go naprawić.