Rosyjska armia traci coraz więcej terenów leżących na lewym brzegu rzeki Dniepr w obwodzie chersońskim. Od miesiąca Siły Zbrojne Ukrainy kontrolują duży obszar przedmieść miejscowości Oleszki, a w ostatnich dniach doszły do nich również okolice miejscowości Hoła Prystań. Agresor próbuje kontrolować sytuację, ale siły ukraińskie mają coraz większą przewagę nad Rosjanami.

Ukraińcy chcą zdążyć przed jesiennym błotem

Intensyfikacja walk ze strony ukraińskiej jest związana z nieubłaganie nadchodzącymi jesiennymi intensywnymi opadami deszczu i przemiany czarnoziemu w jedno wielkie bagno. Do tego czasu pozostało ok. 7 tygodni. W takich warunkach niezwykle ciężko prowadzi się operacje wojenne i całe działania na froncie mogą zostać "zamrożone" do wiosny.