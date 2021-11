Wydawać by się mogło, że informacje o atakach hakerskich i ich nieprzyjemnych konsekwencjach docierają do nas dosłownie zewsząd, ale duża część użytkowników internetu traktuje je najwyraźniej jak coś, co ich nie dotyczy. A przynajmniej tak wynika z corocznego zestawienia najpopularniejszych haseł, które nie ma szans zaskoczyć nikogo, kto choć raz miał przed oczami podobną listę - wciąż nie dbamy o swoje bezpieczeństw w sieci i stosujemy tak słabe hasła, że do ich złamania często nie potrzeba nawet hakera.



Najpopularniejsze hasło 2021 roku to... 123456

Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma NordPass jak co roku stworzyła listę 200 najpopularniejszych haseł, znajdziemy na niej nie tylko same hasła, ale i czas potrzebny na ich złamanie oraz informację, ile razy dany wpis pojawił się podczas badań firmy. Lista została stworzona we współpracy z niezależnymi badaczami specjalizującymi się w incydentach z zakresu cyberbezpieczeństwa, którzy przeanalizowali w tym celu 4 TB bazę danych.



Do kogo wędruje zatem palma pierwszeństwa? Zdecydowanie do hasła “123456", które jest niesamowicie popularne i pojawiło się podczas badań firmy ponad 103 mln razy, a na jego złamanie nie potrzeba nawet sekundy. Zresztą każde hasło z pierwszej dziesiątki i wszystkie poza jednym z pierwszej pięćdziesiątki można złamać w tym czasie i wcale nie potrzeba tu hakera, wystarczy spojrzeć na to Top 10:

123456 - 103 mln 123456789 - 46 mln 12345 - 32 mln qwerty - 22 mln password - 20 mln 12345678 - 14 mln 111111 - 13 mln 123123 - 10 mln 1234567890 - 9,6 mln 1234567 - 9,3 mln

Zdjęcie Użytkownicy internetu wciąż stosują bardzo słabe hasła / 123RF/PICSEL

Najpopularniejsze hasło w Polsce

Jeśli liczyliście na to, że na świecie się nie znają, a Polacy na pewno dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci, to niestety spotka was zawód. Nasza lista najpopularniejszych haseł bardzo przypomina tę międzynarodową, choć znajduje się na niej jedno hasło - “zaq12wsx" - do którego złamania potrzeba całej sekundy.

123456 - 564,786 qwerty - 170,112 123456789 - 160,693 12345 - 155,582 zaq12wsx - 100,695 password - 65,945 12345678 - 62,816 polska - 62,555 1234567 - 51,948 123qwe - 45,542

A jak wygląda dla odmiany końcówka zestawienia, czyli ostatnie miejsca? Znajdują się tam m.in. wpisy “1g2w3e4r", “gwerty123", "myspace1" i “michelle", na których złamanie potrzeba ok. 3 godzin. Lepiej, ale wciąż zdecydowanie za słabo, nie bez przyczyny coraz częściej wymaga się przecież haseł zawierających co najmniej 8 znaków, w tym jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny.



A że liczba ataków hakerskich w ostatnich latach niepokojąco rośnie, to coraz powszechniejsza staje się też weryfikacja dwuetapowa, gdzie potwierdzamy swoją tożsamość nie tylko hasłem, ale i dodatkowo kodem wysłanym na wskazany adres mailowy czy numer telefonu.



Oczywiście, trudne hasła trudno jest zapamiętać, szczególnie że korzystamy z wielu serwisów w sieci, a do każdego powinniśmy mieć inne hasło, dlatego najlepiej sięgnąć po menedżery haseł, które nie tylko “wymyślą" za nas bardzo trudne hasło, ale i je zapamiętają. I choć wszystko to wymaga nieco więcej wysiłku niż "123456", to naprawdę warto, bo chyba nikt nie chce pewnego dnia przekonać się, że z konta bankowego zniknęły jego oszczędności, prawda?