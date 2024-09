Apple szykuje się do premiery nowych iPhone'ów i wiemy, że model 16 Pro Max ma być największym telefonem w historii marki. Plotki wskazują na 6,9-calowy wyświetlacz. To jednak "pikuś" przy smartfonie, który został zbudowany przez dwóch youtuberów. Twórcy kanałów Mrwhosetheboss oraz DIY Perks stworzyli coś naprawdę ogromnego.

Działający iPhone 15 Pro Max wielkości telewizora

Dwóch youtuberów postanowiło stworzyć replikę smartfona iPhone 15 Pro Max o naprawdę dużych gabarytach. Arun Maini oraz Matthew Perks zbudowali telefon, który jest wysoki na 2 metry! Wielkościowo urządzenie przypomina więc całkiem spory telewizor.

Co ciekawe, nie jest to zwykła atrapa. Największy iPhone świata, który został stworzony przez youtuberów, po prostu działa! Matthew Perks podsumował to w następujący sposób.

Każdy element telefonu musi być w pełni funkcjonalny: ekran, aparaty, głośniki, a nawet przyciski. powiedział Matthew Perks w filmie zamieszczonym na YouTube

Twórcy projektu stworzyli nawet wielki przewód z przerośniętą końcówką USB C. Pomysł był bardzo oryginalny i spotkał się z ogromnym uznaniem. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.

Największy iPhone świata z Rekordem Guinnessa

Arun Maini oraz Matthew Perks zostali nagrodzeni nie tylko lajkami, ale również udało im się w ten sposób ustanowić Rekord Guinnessa. Zdobyli go jako twórcy największego i działającego telefonu na świecie.

Dorastając, znikałem w bibliotece na godziny, aby czytać najnowsze książki o rekordach Guinnessa, więc zdobycie nagrody wydaje się absolutnie surrealistyczne. To jak moment zamknięcia koła. Jestem dumny zarówno z naszego zespołu, jak i Matta, za dokonanie czegoś, czego nigdy wcześniej nie zrobiono. skomentował Arun Maini

Oczywiście ciężko sobie wyobrazić codzienne korzystanie z takiego telefonu. Co prawda smartfony "rosną" i dostają coraz większe ekrany. Apple również poszło tą drogą w przypadku iPhone'ów i zrezygnowało m.in. z modelu Mini. Ma to jednak własne granice i użytkowanie telefonu wielkości sporego telewizora raczej się nigdy nie sprawdzi.

