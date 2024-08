Wydaje wam się, że wasz smartfon jest czysty? Na pierwszy rzut oka może tak być. Jeśli jednak przyjrzycie mu się dokładniej z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, to znajdziecie tam coś, co może przerażać. Potwierdza to nagranie, które zostało udostępnione na łamach platformy X.

Smartfon pod mikroskopem ujawnia siedlisko drobnoustrojów

Na poniższym filmie możecie zobaczyć smartfona, który został umieszczony pod mikroskopem. Początkowo można dostrzec coraz mniejsze elementy, w tym poszczególne piksele na ekranie telefonu. Jednak później robi się mniej atrakcyjnie.

Dokładne prześwietlenie smartfona pod mikroskopem ujawnia, że urządzenie jest siedliskiem drobnoustrojów, które po powiększeniu wyglądają naprawdę przerażająco. Zwłaszcza te, które skupiają się w okolicy głośnika do rozmów. W przypadku ekranu wcale nie musi być lepiej. Obejrzyjcie to na poniższym nagraniu.