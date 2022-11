NASA ujawniła, za pomocą figurek LEGO, kto wyląduje na Księżycu

NASA realizuje obecnie jedną z najważniejszych misji w historii ludzkości. Chodzi o Artemis-1. Polega ona na oblocie kapsułą o nazwie Orion naturalnego satelity naszej planety. Naukowcy chcą przetestować technologie kosmiczne z myślą o powrocie ludzi na Księżyc.

Koniec misji ma nastąpić 11 grudnia, ale dotychczas nie wystąpiły żądne większe problemy, zatem możemy oczekiwać, że całe przedsięwzięcie zakończy się pełnym sukcesem. Jeśli tak stanie się w rzeczywistości, to ruszy misja Artemis-2, a następnie Artemis-3, na którą ludzkość czeka od ponad pół wieku.

Kto wyląduje w 2025 roku na powierzchni Księżyca

To właśnie w trakcie niej, astronauci mają pierwszy raz w XXI wieku wylądować na powierzchni Srebrnego Globu. I tutaj pojawia się wiele pytań. Na razie NASA nie ujawniła, kto weźmie w niej udział. Wiemy tylko, że ma ona odbyć się w 2025 roku. Jednak entuzjaści eksploracji kosmosu dostrzegli podpowiedź ze strony NASA. Otóż na pokładzie kapsuły Orion znalazło się sporo sprzętu, a wśród niego cztery minifigurki LEGO.

Fani astronomii są pewni, że udział w misji wezmą cztery osoby, a najbardziej cieszy, że w zespole pierwszy raz w historii znajdą się dwie kobiety. Przypominamy, że w programie Apollo sprzed ponad 50 lat, loty na Księżyc odbywali tylko mężczyźni. NASA jakiś czas temu zapowiadała, że w programie Artemis będzie inaczej.

Dwie kobiety wylądują na Księżycu w misji Artemis-3

Oprócz dwóch kobiet, cała załoga nie będzie pochodzić tylko i wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych. Jako że w całym programie udział bierze również Europejska Agencja Kosmiczna, a co za tym idzie kraje UE, w załodze znajdzie się również co najmniej jedna osoba z Europy. Na razie nie mamy co liczyć na ujawnienie nazwisk członków załogi, ale kilka dni temu ESA ujawniła nazwiska nowych astronautów i rezerwistów. Wśród aktualnej grupy astronautów z NASA i ESA na 100 procent znajdują się te osoby.