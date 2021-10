Naukowcy z Malezji stworzyli pierwszą prezerwatywę unisex

Choroby weneryczne to poważne schorzenia, które potrafią ciążyć na człowieku przez całe życie. Najczęściej roznoszą się przez stosunek bez zabezpieczenia z osobami o niepewnej przeszłości seksualnej. Używanie prezerwatyw znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania. Malezyjscy naukowcy stworzyli zabezpieczenie, które może zostać użyte przez kobiety i mężczyzn.

Jak podaje portal Sky News, Naukowcom z Malezji udało się stworzyć coś, co można nazwać pierwszą prezerwatywą unisex. Ginekolodzy użyli poliuretanu, by stworzyć materiał tak cienki, że ledwo można go czuć, a zarazem elastyczny, mocny i nieprzepuszczający cieczy. Prezerwatywa jest kleista tylko z jednej strony, dlatego można ją bez przeszkód wywinąć, by móc ją zaaplikować na męskie lub żeńskie genitalia.

“Bazując na ilości prób klinicznych, które przeprowadziliśmy, jestem przekonany, że po pewnym czasie będzie to znaczącym dodatkiem do wielu metod antykoncepcji, używanych w celu zapobiegania niechcianej ciąży i przenoszeniu się chorób drogą płciową" - powiedział ginekolog John Tang Ing Chinh z Malezji.

Wondaleaf Unisex Condom, bo tak nazywa się wynalazek malezyjskich naukowców, będzie najprawdopodobniej wprowadzony do sprzedaży już w grudniu.