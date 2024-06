Naukowcy znaleźli nowy sposób na tworzenie komputerów kwantowych

Komputery kwantowe uznawane są za przyszłości naszego rozwoju technologicznego. Sama ich koncepcja wzbudza wielką fascynację. Zawarty w nich potencjał pozwoliłby na realizację prac, które mogłyby przynieść rozwiązanie wielu problemów cywilizacyjnych jak stworzenie lekarstwa na raka.

Niemniej, aby w ogóle myśleć o przeniesienia koncepcji do praktyki, trzeba rozwiązać problem zgromadzenia tak ogromnej mocy. Na samym początku trzeba zgromadzić ogromną liczbę kubitów, przenoszących informację kwantową. Przy komputerach kwantowych ta liczba idzie w miliony kubitów. I te miliony trzeba kontrolować na pojedynczym chipie.

Reklama

Nowy sposób na stworzenie komputera kwantowego?

Do tego potrzebny jest odpowiedni system komputerowy, który będzie w stanie zarządzać taką ogromną siecią. Projekt jednego z nich zaprezentowali właśnie naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i korporacji MITRE. Nazwali go quantum-system-on-chip.

System umożliwia łącznie dużej sieci kubitów, prowadząc tym samym do łącznie chipów za pomocą sieci optycznej. Opiera się na procesie tworzenia dwuwymiarowych tablic kubitów, które w tysiącach są umieszczane na niestandardowym układzie scalonym. Wszystkie te kubity są wykonane ze sztucznego atomu na bazie diamentu, który przechowuje informacje kwantowe.

Z jego wykorzystaniem naukowcy pominęli problem związany z zapewnieniem współpracy dużej liczby kubitów. Powstał dzięki temu specjalny chip CMOS, na którym umieszczono tysiące diamentowych kubitów. Naukowcy przenieśli matrycę z aż 1024 diamentowymi kubitami na chip CMOS. Wraz ze wzrostem liczby kubitów system stał się jeszcze bardziej wydajny, gdyż potrzebował mniejszego napięcia.

Dzięki temu quantum-system-on-chip pozwalał zachować właściwości kwantowe, przy ewentualnym zastosowaniu 4000 kubitów. W przyszłości naukowcy zamierzają ulepszyć swój system poprzez udoskonalenie materiałów użytych do produkcji kubitów i usprawnienie procesów kontrolnych. Tym samym chcą się zbliżyć do realizacji marzeń o komputerach kwantowych.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!