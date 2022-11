Jeśli informacje podawane przez New York Timesa się potwierdzą, Rosja może wkrótce stracić swoją największą firmę technologiczną - będzie to ogromny cios dla Kremla, dla którego lokalne przedsiębiorstwa są jak remedium na zachodnie sankcje. Yandex, nie bez przyczyny nazywany często “rosyjskim Google", jest największym w kraju przedsiębiorstwem internetowym, znanym ze swojej wyszukiwarki czy pasażerskich usług transportowych.



Yandex wycofa się z Rosji? Co na to Putin?

Warto jednak pamiętać, że chociaż siedziba główna firmy znajduje się w Moskwie, to jej firma matka jest holenderskim przedsiębiorstwem, które zaczęło się obawiać o swój biznes. Jak dowiadujemy się z raportu NYT, firma macierzysta Yandex, czyli Yandex N.V., w ramach większego planu restrukturyzacji, o którym po raz pierwszy poinformował rosyjski portal The Bell, planuje przenieść swoje nowe biznesy i najbardziej obiecujące technologie, jak autonomiczne samochody, uczenie maszynowe i usługi przetwarzania w chmurze, poza Rosję.

Rozwój firmy w tych sektorach wymaga dostępu do zachodnich rynków, ekspertów i technologii, a wszystko to jest dla Yandex nieosiągalne na skutek sankcji nałożonych na Rosję za inwazję na Ukrainę. Po drodze może pojawić się jednak pewien problem, bo Yandex oficjalnie będzie potrzebować... zgody Kremla na wywiezienie z Rosji licencji na swoje technologie, chociaż sytuacja może zmusić firmę do szukania "obejścia".

Bo choć Yandex był jedną z najlepiej rozwijających się rosyjskich firm, to inwazja na Ukrainę mocno wpłynęła na jego wyniki - wojna sprawiła, że tysiące pracowników Yandex opuściło kraj, a spółka notowana na giełdzie w Nowym Jorku straciła na wartości ponad 20 miliardów dolarów.

Jak przekonują eksperci, Yandex odzwierciedla przy okazji sytuację innych rosyjskich firm technologicznych, które walczą o przetrwanie w obliczu zachodnich sankcji i exodusu dziesiątek tysięcy pracowników IT. I nawet Putin nie próbuje w tym aspekcie zakłamywać rzeczywistości i przyznał w jednej z wypowiedzi, że rosyjski sektor IT ma kolosalne trudności na skutek nałożonego przez 38 krajów ograniczenia dostępu do półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego i innych nowych technologii.