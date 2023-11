Nawiedzony iPhone. "Czemu prześladuje mnie budzik o 9:25?”

Spis treści: 01 iPhone, który dzwoni

iPhone, który dzwoni

Pewna kobieta nagrała wideo na TikToka, w którym zwraca się do internautów z prośbą o pomoc. Chodzi o jej telefon iPhone, który prawdopodobnie ma niezwykle denerwującą wadę, lub jest... nawiedzony. Okazuje się bowiem, że telefon ma budzik, którego nie da się wyłączyć.

Jak informuje w nagraniu Angele Sofia, jej iPhone dzwoni każdego dnia o 9:25. Jest to jednorazowy budzik, który można w danym momencie wyłączyć, ale niestety wraca każdego kolejnego dnia. Dzieje się tak bez przerwy od 5 lat. Wideo zdobyło ponad 600 tysięcy wyświetleń, a w komentarzach znajdziemy całą masę porad udzielonych użytkowniczce. Problem w tym, że żadna z nich nic nie daje.

Problem z iPhone, którego nie rozumie nawet Apple

Kobieta powiedziała, że nawet pracownicy Apple nie są w stanie poradzić sobie z problemem. Pierwsza myśl sugeruje nam sprawdzenie ustawień telefonu. Jak pokazała Angele Sofia, w aplikacji alarmów i budzika nie ma żadnego ustawionego na tę godzinę. Niektórzy sugerowali, że alarm może wiązać się z aplikacją dla snu lub zdrowia, jednak to również nie pomogło.

Czy ktoś może mi powiedzieć, jak się tego pozbyć? Co się dzieje? Dlaczego prześladuje mnie budzik o 9:25? Angele Sofia na TikToku

Autorka nagrania postanowiła wypróbować kilka porad, nagrała też wideo na krótko przed 9:25. Okazało się, że żadna ze sprawdzonych metod nie zdała egzaminu. Tak jak codziennie od 5 lat, budzik w iPhone zadzwonił ponownie.

Na poniższym wideo widać, jak prezentują się ustawienia poszczególnych aplikacji w "nawiedzonym" telefonie. Nic nie wskazuje na to, aby alarm był ustawiony na 9:25 i miał jakikolwiek powód, aby akurat wtedy dzwonić:

iPhone dzwoni, internet rozkłada ręce

Kobietę przeraża fakt, że nic nie daje nawet zmiana telefonu. W przypadku zakupu nowego iPhone'a i po przeniesieniu danych budzik jest również na nowym urządzeniu. Niektórzy komentujący stwierdzili, że może warto nauczyć się z tym żyć. Ktoś zasugerował nawet, aby autorka wideo zrobiła sobie specjalny zwyczaj np. parzenia kawy o 9:25 lub wykonywania jakichś ćwiczeń.

Co może tłumaczyć tak dziwny glitch na telefonie? Sofia uznała to za znak, że kiedyś umrze właśnie o tej godzinie. Bardziej racjonalni internauci przyznali, żę może ma to związek ze starymi wydarzeniami zapisanymi w iCloud. Co mogłoby pomóc? Przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych. Wtedy jednak skasowane zostaną wszystkie dane. Może jednak budzik o 9:25 nie jest taki zły?