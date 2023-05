Newton się w grobie przewraca. Nowy materiał podważa jego teorie

W 1687 roku słynny myśliciel Isaac Newton przedstawił trzy teorie dynamiki, które wywróciły świat fizyki. Określiły podstawy, jakie dziś przyjmuje się w określaniu związku między obiektami a siłami na nie oddziałującymi. Jednak postęp technologiczny amerykańskich naukowców może zmienić te podstawy, za pomocą opracowania nowego metamateriału.

Jego autorem jest Guoliang Huang, który bada metamateriały od 10 lat. Za ich pomocą chce, kontrolować "elastyczne" fale energii i wynikających z nich wibracje o niskiej częstotliwości, zamknięte w większych strukturach. Właśnie zrobił ku temu pierwszy duży krok.

Zdjęcie Metamateriały to po prostu sztuczne materiały, które mają właściwości niespotykane w naturze. Obecnie niektóre z nich wykorzystuje się np. w optyce do tworzenia specjalnych rodzajów soczewek / NASA Glenn Research / Wikimedia

Newton tego nie przewidział

Po morderczych latach pracy Huang wraz z pracownikami przedstawił prototyp swojego "idealnego" metamateriału na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences. Wykorzystuje sygnały elektryczne do kontrolowania zarówno kierunku, jak i intensywności fal energetycznych przechodzących przez stały materiał np. stal.

Zdjęcie Prototypowy metamateriał, przedstawiony powyżej i poniżej, wykorzystuje sygnały elektryczne transportowane przez te czarne przewody do kontrolowania zarówno kierunku, jak i intensywności fal energetycznych przechodzących przez stały materiał. / University of Missouri / materiały prasowe

Niezwykłą właściwością tego metamateriału ma być fakt, że jest on pierwszym przykładem stworzenia nieparzystej gęstości masy. Przez to, jak stwierdził Huang, "siła i przyspieszenie [tych fal energetycznych] nie idą w tym samym kierunku, zapewniając nam niekonwencjonalny sposób dostosowania projektu dynamiki strukturalnej obiektu lub właściwości, aby rzucić wyzwanie drugiemu prawu Newtona". Według tej deklaracji metamateriał sprawiłby, że siła oddziałująca na stworzony z niego obiekt, nie zmieniałaby proporcjonalnie szybkości zmiany pędu tego obiektu.

Zastosowanie przyszłości

Huang od razu przedstawił możliwe zastosowanie metamateriału. Mógłby posłużyć m.in. do kontrolowania wibracji samolotu, które powstają podczas turbulencji, bądź sterowania falami radarowymi, aby skutecznie wykrywały różne obiekty. Innym zastosowaniem może być wykorzystanie jako aktywny przetwornik do wykrywania uszkodzeń na mostach czy rurociągach.

Niemniej, zanim naprawdę będzie można myśleć o takich zastosowaniach, przed nowym metamateriałem jeszcze daleka droga. Jego prototyp już mógł namieszać, niemniej to dalej prototyp, który musi przejść serię kolejnych testów, zanim ktoś pomyśli, aby zacząć jakąkolwiek produkcje. No ale zawsze trzeba od czegoś zacząć.