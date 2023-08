Spis treści: 01 Jak ładować iPhone? Tego lepiej nie rób

02 Ładujesz telefon? Nie śpij na kablu

03 O czym pamiętać, aby bateria w iPhone starczyła na długo?

04 Jaka ładowarka do iPhone'a?

Jak ładować iPhone? Tego lepiej nie rób

Wielu z nas zasypia z telefonem podczas ładowania. Taka sytuacja jest na tyle powszechna, że Apple zwróciło na nią uwagę za sprawą internetowej instrukcji. Ta dotyczy korzystania i ładowania telefonów iPhone, zawiera również szereg przestróg i dobrych rad. Warto unikać zasypiania z ładującym się telefonem. Może to prowadzić do jego przegrzania, a nawet bardziej niekorzystnych konsekwencji - w tym dotyczących naszego zdrowia.

Jak wskazała firma, odpowiednie warunki do ładowania telefonu iPhone uzyskać można tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i na twardej powierzchni. Oznacza to, że pokój z oknami i telefon położony np. na stole jest dobrym rozwiązaniem. Nie należy umieszczać ładującego się iPhone'a na łóżku czy kocu, a już tym bardziej nie na własnym ciele. To znacząco wpłynie na wzrost jego temperatury.

Ładujesz telefon? Nie śpij na kablu

Uważać należy też na umieszczenie naszego kabla do ładowania. Chowając podłączonego iPhone'a pod poduszką użytkownicy często zasypiają na kablu wychodzącym z ładowarki. To nieodpowiednia sytuacja, której należy za wszelką cenę unikać. Podobnie, jak wspomnianego wcześniej kładzenia telefonu na miękkich i sprzyjających grzaniu się powierzchniach.

Jeżeli ładowarka jest gorąca do tego stopnia, że jest to niepokojące (a nawet parzy), to należy ją jak najszybciej odłączyć. Istnieje bowiem ryzyko, że któryś z elementów jest uszkodzony. Może to być wadliwa ładowarka, kabel lub nawet sam telefon. O ile uszkodzoną ładowarkę można łatwo wymienić, kupując nową, tak problem leżący po stronie telefonu wiązać się może z wymianą złącza.

O czym pamiętać, aby bateria w iPhone starczyła na długo?

Jest wiele sposobów, mogących wydłużyć żywotność naszej baterii w telefonie od Apple. Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie rozładowywać ogniwa do zera. Pełne opróżnienie akumulatora w telefonie mimo ponownego naładowania do pełna skraca czas, w którym będzie działać całkowicie sprawnie. Aby uniknąć tej sytuacji, warto podłączyć telefon do ładowania, gdy poziom baterii spadnie do około 20 procent.

Jeżeli chcemy odłożyć telefon na jakiś czas (np. z okazji wyjazdu czy innych czynności), warto uprzednio naładować. Telefon przechowujemy z baterią naładowaną powyżej połowy, w innym wypadku negatywnie wpłynie to na jej pojemność po czasie. Chcąc optymalnie ładować i korzystać z telefonu od Apple, powinniśmy użyć funkcji optymalizowania ładowania - jest ona dostępna z poziomu ustawień baterii.

Jaka ładowarka do iPhone'a?

Tak samo jak w przypadku innych modeli telefonów, ładowanie iPhone'a również powinno odbywać się przy pomocy dedykowanej ładowarki. Kiedyś takie były dołączane do zestawu, teraz nowy iPhone przychodzi do nas jedynie z kablem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zaopatrzyć się w oryginalną kostkę do ładowania. Dobrą alternatywą (i tańszą) będzie zakup kostki nie od Apple, lecz np. renomowanego producenta.

Należy jednak absolutnie dać sobie spokój z produktami nieznanych firm, które może i oferują wysokie prędkości ładowania, ale te mogą nie współpracować z naszym telefonem. Poza tym źle dobrana ładowarka może się popsuć, a nawet uszkodzić telefon czy wywołać pożar na skutek przegrzania.