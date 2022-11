Samochodowe głośniki, choć produkowane przez różne firmy, cechują się dość podobnym designem, właściwościami czy umiejscowieniem. Przeważnie w ich „poszukiwaniu” zerkamy w okolicę drzwi lub deski rozdzielczej. Nowy projekt od LG nie będzie jednak tak łatwy do zlokalizowania. Nowe głośniki koreańskiego producenta są bowiem niemal niewidoczne.

Niewidzialne głośniki od LG

LG Display zaprezentowało nową technologię o nazwie Thin Actuator Sound Solution. W odróżnieniu od tradycyjnych i znanych nam kolumn te nie potrzebują do wydawania dźwięku ani membrany, ani też innych elementów dotychczasowych głośników. Wibrować będzie natomiast karoseria, elementy auta i panele wyświetlaczy.

Zdjęcie Niewidzialne głośniki Thin Actuator Sound Solution od LG Display / LG / materiały prasowe

Niezwykle cienki, bo posiadający zaledwie 2,5 mm głośnik będzie mógł być zastosowany praktycznie w dowolnym miejscu wewnątrz samochodu. O ile tradycyjne urządzenia tego rodzaju potrzebują konkretnej przestrzeni, tak nowatorska propozycja od LG może znaleźć się nawet w zagłówku czy innej przestrzeni samochodu. Co ważne, odbędzie się to bez ingerencji w kształt danego elementu — powierzchnia głośnika to zaledwie 15 cm na 9 cm.

Istotne jest też zaniechanie wykorzystywania w produkcji pierwiastków pokroju neodymu. LG chwali się, że ich niewidzialne głośniki będą nie tylko niewidoczne dla użytkownika, ale ich produkcja nie będzie również wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

Przyszłość audio w samochodach

Nie wiadomo, czy zaprezentowane rozwiązanie od LG całkowicie zastąpi dotychczasowe systemy audio w samochodach, czy będzie jedynie stanowić ich uzupełnienie i wsparcie. Teoretycznie, tak świeża technologia potrzebowałaby jeszcze trochę czasu na przetarcie i wkroczenie na rynek.

Nieco innego zdania jest sam producent, który zapowiedział pierwszą implementację Thin Actuator Sound Solution już w 2023 roku — i to w pierwszej jego połowie. Niewidzialne głośniki zdążyły już otrzymać nagrodę innowacji na targach CES 2023 w kategorii „Rozgrywka i bezpieczeństwo w pojeździe". Pozostaje pytanie, czy konsumenci podejdą do tego równie entuzjastycznie.

Przekształciliśmy konwencjonalnie ciężki i nieporęczny głośnik w wysokiej jakości niewidoczne rozwiązanie, wykorzystując naszą najnowocześniejszą technologię, aby poprawić projektowanie przestrzeni i wznieść dźwięk na poziom nieznany nigdy wcześniej. Yeo Chun-ho, wiceprezes i szef działu rozwoju biznesu w LG Display

W przypadku sukcesu LG Display może to być zupełnie nowa era nie tylko w systemach audio w samochodach, ale i projektowaniu przestrzeni jako takiej. Zaczynając na samochodach, kończąc nawet na domach czy halach koncertowych — wszystko to może wkrótce wykorzystać niemal niewidzialne głośniki, które zdaniem producenta mają być jeszcze lepsze, niż dotychczasowe rozwiązania w tej dziedzinie.