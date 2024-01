Spis treści: 01 Niebezpieczne aplikacje na telefon

02 Usuń te aplikacje z telefonu

03 Jak chronić swój telefon?

Niebezpieczne aplikacje na telefon

Ile macie aplikacji na swoim telefonie z Androidem? Stawiam w ciemno, że kilkadziesiąt, a liczba ta pewnie dobija do trzycyfrowej. Tak czy inaczej, często nawet jeden nieodpowiedni program może być źródłem sporych kłopotów w naszym telefonie. W najlepszym wypadku do momentu jego skasowania będzie wyświetlał głupie reklamy. Gorzej, gdy okaże się, że kradnie nasze dane, podgląda zdjęcia i wykorzystuje bez pozwolenia zasoby naszego urządzenia.

Reklama

Brzmi jak sytuacja z filmu o hakerach? Niestety, ale to rzeczywistość. W sklepie Google Play znajdziemy ogrom różnych aplikacji, z których tylko część stanowi zweryfikowane i rzetelne programy. Wiele apek to cyfrowe śmieci, które najpewniej nie działają, a wśród nich kryją się też programy niebezpieczne. Często dochodzi do sytuacji, w których aplikacje te muszą zostać wycofane z dalszej dystrybucji. Na jakie programy należy uważać?

Usuń te aplikacje z telefonu

Nawet mimo usunięcia niektórych aplikacji z Google Play nadal możemy mieć je zainstalowane na swoim telefonie. Poniżej znajdziecie listę niebezpiecznych programów, które mogły być wadliwe lub zawierały złośliwe oprogramowanie. Jak najszybciej skasuj je z telefonu!

System Core

LEAGOO Share

Mini World

bizayt

com.htfz.emfp

ev

com.gamebasketball.basketballperfectshot

com.nteam.solitarefree

com.instafllowers.hiketop

haaia

com.kkks.jmba

com.ldkv.ex.xm.gbbz

FactoryTest

DCShare

com.zhyw.uqak

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hororscope Daily

Horoscope Pi

App Lock Manager

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

com.ngocph.masterfree

com.mghstudio.ringtonemaker

com.hunghh.instadownloader

com.chungit.tank1990

Lockit Master

Inwell Fitness

PiP Photo

Free CamScanner

Lockit Master

Inwell Fitness

PiP Photo

Fast Magic SMS

Super SMS

Element Scanner

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Lista nowych zablokowanych aplikacji w Google Play jest całkiem spora, dlatego nie sposób wymienić wszystkich szkód, jakie mogą wyrządzić. Warto jednak wspomnieć, że niektóre z nich wgrywały na telefon złośliwe oprogramowanie (malware), które mogło wykradać dane do logowania w bankowości elektronicznej. To tłumaczy, dlaczego uznano je za tak niebezpieczne.



Jak chronić swój telefon?

Nasze telefony, jakkolwiek by nie były nowoczesne i zaawansowane, są bardzo podatne na ataki hakerskie i złośliwe oprogramowanie. Cyberprzestępcy nie muszą nawet zdalnie walczyć z antywirusem, wystarczy bowiem, że sami pobierzemy aplikację, która została zarażona. Jak w takim razie możemy bronić się przed zagrożeniami, których nie widać?

Okazuje się, że jednak je widać. Mam tu na myśli możliwość weryfikacji tego, czy dany program jest sprawdzony i bezpieczny. Przed instalacją aplikacji należy zapoznać się z komentarzami użytkowników. W razie wątpliwości z pomocą przychodzi internet i fora. Na pewno ktoś już sprawdził, czy dany program jest bezpieczny. No i jeszcze jedna sprawa - nie wierzmy w zapewnienia, jakoby poszczególne apki miały zagwarantować nam cuda na kiju.

Mam tu na myśli choćby wszelkiej maści blokady reklam, których w Google Play po prostu nie znajdziemy - a na pewno nie takie, które działają. Twórcy złośliwego oprogramowania często uciekają się do takich metod, aby nakłonić nas do instalacji. Szybki zarobek, kopanie kryptowalut, blokowanie reklam i tym podobne - nie dajmy się nabrać.