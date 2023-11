Konto już doładowane. Jak usunąć kartę z Google Play?

Oprac.: Dawid Szafraniak Technologia

Google Play to oficjalny sklep Google dla urządzeń Android, oferujący aplikacje, gry, filmy i muzykę. Dostępne są w nim zarówno darmowe, jak i płatne treści. Aby dokonać zakupu, trzeba podpiąć kartę do sklepu. Dla bezpieczeństwa po zakupie warto jednak ją usunąć. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić?

Zdjęcie Jak usunąć kartę z Google Play? / 123RF/PICSEL