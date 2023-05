Niesamowite nagranie. Bitwa dwóch dronów nad Bachmutem

Ukraiński dron spacyfikował maszynę rosyjskiego okupanta

Wszystko wskazuje na to, że maszyna SZU była znacznie większa od rosyjskiego drona, dlatego uderzenie w niego doprowadziło do szybkiego strącenia urządzenia. Na pierwszy rzut oka, dron okupantów to maszyna podobna do bardzo popularnych w Ukrainie chińskich Mavic 3 od firmy DJI.

Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie używają dronów w misjach obserwacyjnych i bojowych. Za pomocą nawet najtańszych maszyn można skutecznie eliminować czołgi, pojazdy opancerzone i oddziały żołnierzy. Ukraińcy wielokrotnie pokazywali, w jak szybki i prosty sposób można zrzucić granat podwieszony pod drona do wnętrza czołgu, np. przez właz wejściowy.