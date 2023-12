Spis treści: 01 Przeciążone WiFi. Problem w blokach

02 Zmień kanał WiFi

03 Stary router? Czas na zmianę

04 USB psuje Twoje WiFi!

05 Zbyt dużo urządzeń. Ktoś kradnie WiFi?

06 Przestaw router. Stoi w złym miejscu

Przeciążone WiFi. Problem w blokach

Jednym z powodów, przez które WiFi jest niestabilne, to przeciążenie sieci bezprzewodowej. Taka sytuacja może nastąpić wtedy, gdy wiele sieci się nakłada, powodując zakłócenia. Kiedy występuje taka sytuacja? To niestety domena miejsc o dużym zagęszczeniu ludności z dostępem do internetu.

Problem może występować np. w blokach czy apartamentowcach, choć nawet w domu jednorodzinnym możemy doprowadzić do zakłóceń. Wystarczy, że w naszym domu działać będzie kilka niezależnych routerów. Jak pozbyć się takiego problemu? Można zrezygnować z dodatkowych routerów lub zastąpić je siecią Mesh. W ten sposób będziemy mieć dobry sygnał WiFi w całym domu, nawet na piętrze czy w ogrodzie.

Zmień kanał WiFi

Co ma wpływ na prędkość WiFi i stabilność działania sieci? Bezwzględnie ważnym aspektem jest kanał, który wykorzystuje nasza sieć bezprzewodowa. Zależnie od standardu WiFi, możemy mieć dostęp do innych pasm - np. 2,4 GHz, 5 GHz, a nawet 6 GHz. Spora część z nas wciąż korzysta z 2,4 GHz.

To często wpływa na niską jakość internetu w domu. Pasmo 2,4 GHz charakteryzuje względnie niska przepustowość i mała liczba kanałów. Te szybko stają się przeciążone. Jak rozwiązać ten problem? Warto zmienić kanał WiFi, lub zaopatrzyć się w lepszy router o wyższej przepustowości.

Stary router? Czas na zmianę

Skoro pojawiła się wzmianka o kupnie routera, to nie można pominąć tego jako ważnej przyczyny niestabilnego WiFi. Często to nie awarie sieci czy operatorzy są problemem z WiFi, ale właśnie posiadany osprzęt. Z reguły użytkownicy internetu korzystają z routera, który został dostarczony przez dostawcę internetu. Czy to dobry pomysł?

Niekoniecznie. Bardzo często jest tak, że urządzenia te są niskiej jakości i nie gwarantują wystarczającej przepustowości. Chcąc cieszyć się internetem w pełni (np. gdy mamy światłowód), warto zainwestować w lepszy router WiFi. Przy zakupie przydatny będzie nasz poradnik. Warto pamiętać, że dobry router nie musi kosztować tysięcy złotych!

USB psuje Twoje WiFi!

Może to być zaskakujące, ale przyczyną niestabilnego WiFi może być kabel USB. Chodzi o kable w standardzie USB 3.0, które niekiedy mogą emitować zakłócenia o częstotliwości 2,4 GHz, wpływając negatywnie na sygnał sieci bezprzewodowej. Czy istnieje skuteczny sposób na poradzenie sobie z tym problemem?

Tak, mamy kilka opcji. Pierwsza to odłączenie tych kabli i sprawdzenie, czy sygnał WiFi udało się poprawić. Druga możliwość to odsunięcie odbiorników z USB 3.0 od routera WiFi tak, aby nie były zbyt blisko. Inna opcja to kupno kabli ekranowanych. W ten sposób ograniczymy transmisję zakłóceń.

Zbyt dużo urządzeń. Ktoś kradnie WiFi?

Częsty problem z WiFi to zbyt duża liczba podłączonych urządzeń. Sprawdź, jak wiele elektroniki łączy się z Twoim routerem. Często jest to nie tylko komputer, ale i kilka telefonów, telewizory, konsole do gier czy sprzęt domowy z gamy IoT (internet of things). To pokaźna liczba rzeczy, z których każda zabiera jakąś część przepustowości.

Dodajmy do tego nieproszonego gościa, czyli złodzieja WiFi i mamy problem. W jaki sposób pozbyć się niechcianych urządzeń korzystających z sieci WiFi? Opcje są dwie. Jedna z nich zakłada ręczne wyrzucenie kogoś z sieci WiFi, druga to zmiana hasła internetu. W ten sposób każde urządzenie będzie musiało zostać ponownie zalogowane. Pamiętajmy o tym, żeby hasło było skomplikowane i trudne do złamania.

Przestaw router. Stoi w złym miejscu

Na koniec warto przypomnieć o tym, gdzie ustawić router WiFi. Niestety wielu z nas kładzie go byle gdzie, byleby tylko nie był zbytnio widoczny. To duży błąd, który może powodować problemy z internetem i stabilnością sieci. Nie chowajmy routera do szafy, za łóżko czy kanapę. Starajmy się też nie umieszczać go na podłodze.

To wszystko sprawia, że sygnał ma trudności z przedostaniem się do wszystkich miejsc w domu. Warto ustawić router wysoko, na przykład na półce czy szafce. Dobrym rozwiązaniem jest też skorzystanie z pomieszczenia umieszczonego centralnie w naszym domu czy mieszkaniu.