Najważniejsze jest jednak to, że w swoim najmocniejszym Ultra wcieleniu, iPhone 15 ma być niezwykle przyjemny dla oka. Jak podaje insider, zastosowane techniki budowy mają mocno przypominać design zegarków Apple Watch. Na myśl przychodzą zatem takie przymiotniki jak smukły i elegancki.

Dynamic Island dla każdego

Najnowsze informacje wskazują, że nie czeka nas żadna rewolucja w kwestii wielkości poszczególnych ekranów. Te mają być identyczne względem ubiegłorocznych wersji i odpowiadać poszczególnym modelom. Mowa zatem o przekątnych 6,1 cala dla wersji zwykłej i Pro, oraz 6,7 cala dla iPhone 15 Plus i Pro Max (Ultra?).

Kolejnym interesującym doniesieniem jest to dotyczące Dynamic Island. Znana z iPhone 14 Pro wyspa ma zawitać do wszystkich wersji „piętnastek”, w tym również tej podstawowej. Po raz kolejny sprawdza się zatem gradacja technologii. Jeżeli któryś z tegorocznych elementów wersji Pro lub Ultra szczególnie przypadną wam do gustu, to możecie zaczekać — za rok zawita on do regularnego modelu.

Poszukiwania w głębi kieszeni

Takie zwlekanie z zakupem nowego urządzenia może być uzasadnione. Nadal nie wiadomo nic o konkretnej wycenie tegorocznych modeli, ale plotki sugerują, że będzie drogo. To tyczy się głównie najwyższej i najbardziej zaawansowanej wersji urządzenia, czyli okraszonej przydomkiem Ultra. Nie da się jednak wykluczyć, że i modele Pro wyniosą kupujących nieco więcej.

A to właśnie te modele jako jedyne wprowadzają do oferty coś nowego, nie są zaś jedynie recyklingiem rozwiązań znanych z poprzednich modeli. Mimo to wielu konsumentów chcących zachować pozory godności wybierze mimo wszystko wersję podstawową.

Zdaje się, że to właśnie ten model iPhone będzie w głównej mierze decydował o potencjalnym sukcesie serii. Trwa brutalne weryfikowanie Big Techu i ich propozycji — najnowsze rozwiązania wyceniane na niekiedy chore wręcz sumy nie cieszą się zbyt dużą popularnością. High-endowe modele świetnie wyglądają na plakatach, ale ostatecznie z półek najszybciej schodzą modele wyceniane niżej.