Niezwykły widok w sercu Ukrainy. Nie widziano go od 67 lat

Zbiornik Kachowski będzie odbudowany

Inaczej mówiąc, nie będzie można w łatwy sposób szybko przeprawić pojazdów i sprzętu przez Dniepr (czy nawet przejść suchą stopą) i uderzyć na pozycje rosyjskie w okolicy Nowej Kachowki czy Enerhodaru. Trzeba tutaj podkreślić, że są to tereny kluczowe, ponieważ prowadzą na Krym. Uderzenie na nie spowodowałoby przerzucenie rosyjskich odwodów i osłabienie innych części frontu, co by dało pewną przewagę Ukraińcom.

Władze Ukrainy zapowiedziały, że gdy wygrają wojnę i wypchną rosyjską armię poza swoje granice sprzed 2014 roku, rozpocznie się proces odbudowy kraju. Wówczas powstaną nowe plany budowy nowego zbiornika i elektrowni wodnej na Dnieprze. Ukraina dotychczas była spichlerzem Europy i za jakiś czas ponownie tak będzie.