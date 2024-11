Druk 3D ma coraz większe zastosowania. Plusy płynące z wykorzystania tej technologii dostrzegła firma Nike, która w trakcie specjalnego pokazu w Las Vegas pochwaliła się butami o nazwie Air Max 1000 . Powstały one w bardzo niecodzienny sposób i z pewnością przykuwają uwagę.

Air Max 1000 to buty, które Nike niemal w całości stworzył z użyciem druku 3D . W tym celu marka nawiązała współpracę z firmą Zellerfeld, która ma doświadczenie w drukowaniu obuwia. Prezentacja odbyła się kilka dni temu podczas ComplexCon w Las Vegas.

Nowe buty marki Nike to rozwinięcie modelu Air Max 1, który debiutował w 1987 r. i były to pierwsze buty firmy wyposażone w poduszkę powietrzną w pięcie, która była widoczna przez specjalne okienko z boku.

W butach Air Max 1000 niemal wszystko zostało wydrukowane z użyciem drukarki 3D. Z wyjątkiem wspomnianej poduszki powietrznej , ale to jedyny element, gdzie Nike nie sięgnął po nowatorską technikę. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie?

Air Max 1000 to buty, których Nike na razie nie zamierza wprowadzić do szerszej sprzedaży. Stworzono tysiąc egzemplarzy obuwia, co miało wykazać możliwości wykorzystania druku 3D. Nie wiadomo, czy firma zdecyduje się na uruchomienie masowej produkcji w taki sposób.