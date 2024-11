Pierwszy na świecie zbiornik na wodę pitną z druku 3D. To polski projekt

W Barczewku pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie) zakończono prace nad drukiem 3D betonowego zbiornika na wodę pitną. To pierwszy taki zbiornik na świecie. Na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie wykonała go lokalna firma EKO-WOD z Kętrzyna przy współpracy z Holcim Polska z Globtank oraz duńską firmą COBOD, specjalizującą się w produkcji drukarek 3D do betonu.

Zdjęcie W Polsce wydrukowano pierwszy w Europie zbiornik na wodę pitną / Holcim Polska / materiały prasowe