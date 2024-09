Spis treści: 01 MSI znowu atakuje

02 Znamy specyfikację techniczną - częściowo

03 Musimy jeszcze poczekać

MSI znowu atakuje

Pierwsze wcielenie konsoli MSI Claw zaprezentowane na tegorocznych targach CES nie sprostało oczekiwaniom producenta. Sprzęt nie odniósł oczekiwanego sukcesu, uznając wyższość takich produktów, jak Steam Deck czy Asus ROG Ally - i nie tylko, bo konkurencja na tym rynku nieustannie rośnie. Pierwsze koty za płoty, jak to mawiają, bo MSI ponownie postanowiło spróbować swoich sił w sektorze mobilnych pecetów i gamingu.

Na targach IFA w Berlinie pojawił się nowy model urządzenia. Tym razem jest to MSI Claw 8 AI, co sugeruje zaimplementowanie technologii związanej ze sztuczną inteligencją. Wynika ona z wyposażenia konsoli w układ Intela z dopiero co zaprezentowanej serii Intel Core Ultra 200V.

Reklama

Znamy specyfikację techniczną - częściowo

Niestety producent nie zdecydował się na podanie konkretnego modelu procesora. Póki co wiemy, że sprzęt będzie miał:

Ekran 8" o rozdzielczości 1920 x 1080, jasność 500 nitów, odświeżanie do 120 Hz

Windows 11 Home

Dysk SSD 1 terabajt

Pamięć RAM do 32 GB

Bateria 80 Whr

Nie tylko ekran jest większy od poprzednika, ale również ogniwo zasilające. To akurat największa zmiana, która ma rozprawić się z bolączką pierwszego modelu - czasem pracy na baterii.

Musimy jeszcze poczekać

Niestety, o ile prezentacja urządzenia miała już miejsce, to na jego premierę przyjdzie jeszcze czas. Nowa konsola MSI ma pojawić się na rynku dopiero w 2025 roku - mowa o pierwszym kwartale. Póki co nieznana pozostaje jej cena.