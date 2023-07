Spis treści: 01 Ceny prądu 2023. Większy limit dla gospodarstw domowych

02 Ile to jest 3000 kWh rocznie?

03 Co po przekroczeniu 2000 kWh? Rząd zapowiada zwrot

04 Niższe ceny prądu dla firm i samorządów

Ceny prądu 2023. Większy limit dla gospodarstw domowych

W 2023 roku zamrożono ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku, ale do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych to obecnie 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi 3000 kWh.

Minister Anna Moskwa poinformowała, że zgodnie z przyjętymi przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Ile to jest 3000 kWh rocznie?

Najprostszym sposobem na to, jak sprawdzić, ile to jest 3000 kWh rocznie, jest wgląd do rachunków za energię elektryczną. Warto zwrócić uwagę na wartość zużycia energii czynnej (wyrażone w kilowatogodzinach - kWh). Jeśli nasz rachunek obejmuje okres jednego miesiąca, to by wyliczyć zużycie prądu w ciągu całego roku, należy pomnożyć tę wartość przez 12. W przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy (np. kwartalny), wówczas mnożymy odpowiednio przez liczbę miesięcy.

Ilość zużywanej energii elektrycznej można obliczyć również samodzielnie. Producenci sprzętów zasilanych prądem zobowiązani są do podawania ich mocy na etykietach. Można ją znaleźć w parametrach technicznych danego urządzenia, bądź na etykiecie. Przy niektórych urządzeniach podana jest już wartość zużytej energii (kWh) dla danego cyklu pracy urządzenia, np. dla pralek oraz zmywarek.

Zużycie energii elektrycznej zależy przede wszystkim od sposobu korzystania z prądu oraz energochłonności zainstalowanych w domu urządzeń AGD i RTV. Aby zużywać mniej energii elektrycznej, warto wyposażyć dom w urządzenia o wyższej klasie energetycznej i korzystać z nich w sposób przemyślany.

Co po przekroczeniu 2000 kWh? Rząd zapowiada zwrot

Zapowiedź wprowadzenia wyższych limitów zużycia energii elektrycznej sprawia, że wiele osób zastanawia się, co stanie się z ich rachunkami po przekroczeniu obecnego limitu na poziomie 2000 kWh.

Czy zapłacą więcej za prąd? Otóż nie. Ewentualna nadpłata zostanie wykorzystana na poczet następnego rozliczenia z dostawcą prądu - poinformowała Anna Moskwa. Rząd ma na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich obywateli.

Niższe ceny prądu dla firm i samorządów

Nowe przepisy zakładają, iż od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będzie objęty niższą maksymalną stawką za energię elektryczną. Będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile obecnie w przypadku gospodarstw domowych. Dotychczas maksymalna stawka dla samorządów i firm wynosiła 785 zł za 1000 kWh.

