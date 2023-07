Spis treści: 01 Sprawdź stronę internetową bez klikania w link

02 Nowa funkcja Google Chrome wkrótce

03 Nowości podpatrzone u konkurencji

Sprawdź stronę internetową bez klikania w link

Doskonale wiemy, że nie we wszystkie linki powinniśmy klikać. Niektóre mogą zawierać niebezpieczną treść, która jest w stanie np. zainfekować nasz komputer lub wykraść dane osobowe i loginy czy hasła. A co, gdyby móc podejrzeć stronę, do której prowadzi link bez klikania? To nowa opcja, która znalazła się w przeglądarce internetowej Google Chrome.

Działanie nowej funkcji jest bardzo proste. Widząc link (np. w formie hiperłącza, choć nie tylko), będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda i co zawiera strona internetowa, do której przekierowuje łącze. Co jednak kluczowe w całej sprawie, odbędzie się to bez klikania w link - a co za tym idzie, bez naszej cyfrowej "obecności" w danym miejscu w sieci. To rozwiązanie posiada szereg zalet.

Jedną z nich jest oszczędność czasu. Przeglądając wiele stron internetowych i odnośników, nie będziemy musieli pieczołowicie weryfikować każdej zawartości poprzez wchodzenie na stronę. Na myśl przychodzi jednak jeszcze jeden plus. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. W takiej sytuacji zobaczymy wnętrze strony, bez wchodzenia na nią. Tym samym unikniemy przykrych konsekwencji wizyt w miejscach, które są zainfekowane i mogą przysporzyć nam wielu problemów.

Nowa funkcja Google Chrome wkrótce

Na razie opcja nie jest dostępna, ale już niedługo zagości w popularnej przeglądarce internetowej i każdy będzie mógł z niej skorzystać. Skąd w ogóle wiadomo, że taka funkcja pojawi się w Chrome? Wynika to z udostępnionej dokumentacji technicznej Google, która została omówiona przez jednego z użytkowników Twittera (a może konta z portalu X?). Pojawiło się również nagranie, które prezentuje funkcję preview w praktyce: