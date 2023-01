O tych inwestycjach informowaliśmy was w 2022 r. Co się wydarzyło?

Spis treści: 01 Elektrownia atomowa w Polsce

02 Przekop Mierzei Wiślanej

03 Centralny Port Komunikacyjny

04 Budowa najdłuższego tunelu w Polsce

05 Rozbudowa portu kontenerowego w Gdańsku

06 Najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce

Choć 2022 rok w dużej mierze zdominowała tematyka agresji Rosji na Ukrainę i negatywnych konsekwencji gospodarczych, które były z tym związane, to mogliśmy Was również informować o ważnych inwestycjach. Przypomnijmy kilka z nich.

Elektrownia atomowa w Polsce

O ograniczeniu wytwarzania energii z węgla i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i atomu mówi się w Polsce od wielu lat. Jednak 2022 rok zapisze się w kalendarzu ważnych dat rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

Wiemy już, że inwestycja zlokalizowana będzie w gminie Choczewo na Pomorzu. Lokalizację nazwano "Lubiatowo-Kopalino" i wybrano ją na podstawie badań środowiskowych i lokalizacyjnych. Uwzględniono w nich m.in. gęstość zaludnienia, właściwości terenu, środowisko przyrodnicze oraz istniejącą infrastrukturę (bliskość energetycznych sieci przesyłowych, dróg i kolei).

Zdjęcie Lokalizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej / spółka Polske Elektrownie Jądrowe / materiały prasowe

Za lokalizacją przemawiać mają m.in.:

Brak dużych i stabilnych źródeł wytwórczych w regionie

Nieograniczony dostęp do wody chłodzącej

Możliwość transportu ładunków wielkogabarytowych drogą morską

Pierwszy duży reaktor wybuduje amerykańska Westinghouse Electric Company (WEC). Osobny projekt będzie zrealizowany przez koreańską spółką Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oraz PGE. Nie podano jednak ostatecznych kosztów, jednak według analiz przeprowadzonych w sierpniu 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny, końcowy koszt budowy sześciu bloków w dwóch elektrowniach może wynieść nawet 184 mld zł.

Przekop Mierzei Wiślanej

Duże inwestycje często wywołują skrajne emocje. Nie inaczej jest z Przekopem Mierzei Wiślanej. Flagowy projekt rządu krytykowany przez przyrodników. Główny cel to skrócenie trasy ze 139 km przez Cieśninę Pilawską do 68 km oraz uniezależnienie przepływu od decyzji strony rosyjskiej. Całość ma też zwiększyć dostępność transportową Elbląga. Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mld złotych.



Obecnie jednak przekop pełni funkcje turystyczne. Statki, które chciałyby przepłynąć przez przekop i dotrzeć do Elbląga... utknęłyby na mieliźnie, gdyż nie została wykonana droga wodna do portu.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny ma zostać oddany do użytku pod koniec 2027 roku. Ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na obszarze około 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który będzie obsługiwał 40 mln pasażerów rocznie.



Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Centralny Port Komunikacyjny / materiały prasowe

Na początku października spółka ogłosiła przetarg na wybudowanie obiektów wspierających lotnisko (Support Infrastructure Engineering - SIE). To m.in. wielopoziomowe parkingi, biura i hotele, obiekty cargo i obiekty handlowe. Do przetargu na pierwszą grupę obiektów obejmującą m.in. więżę kontroli lotów, zgłosiło się 15 firm. Zakończono proces przyjmowania zgłoszeń, w dalszym ciągu trwa natomiast analiza propozycji i ofert, które napłynęły we wskazanym czasie. Zdaniem przedstawicieli CPK, rozstrzygnięcie ma mieć miejsce w okolicach stycznia 2023 roku. Oba kontrakty, czyli pierwszy dotyczący infrastruktury pomocniczej (SIE) oraz drugi związany z przestrzenią użytkową itp. mają mieć wartość około 500 milionów złotych.



Budowa najdłuższego tunelu w Polsce

Trwa budowa najdłuższego tunelu w Polsce. Na 16-kilometrowym odcinku zlokalizowane są największe w Polsce tunele. Ich łączny koszt to 1,5 mld zł. Najdłuższym obiektem jest tunel o roboczej nazwie TS-26 o długości 2300 m. Przechodzi przez pasmo Gór Wałbrzyskich i Gór Kaczawskich. Drugi, TS-32 w pobliżu miejscowości Gostków ma długość 320 m.