Ogromny ruch na lotnisku w Rzeszowie. Lądują samoloty z potężną bronią

Samoloty ze sprzętem wojskowym NATO lądują w Rzeszowie

Według aplikacji FlightRadar24, w rzeszowskiej Jesionce wylądowały cztery transportowe Boeingi 747 i dwa C-5 ze Stanów Zjednoczonych, jeden Airbus A330 i jeden Dornier 328 z Niemiec, jeden Boeing 767 z Włoch, jeden C-130 z Francji, 1 An-124-100 z Turcji i jeden samolot transportowy z Węgier.

Kraje NATO zapowiedziały, że dostarczą do Ukrainy nie tylko najróżniejszej maści ciężki sprzęt, ale również tony amunicji i rakiet. To dopiero początek dostaw do Rzeszowa. W najbliższych dniach możemy spodziewać się dalszego wzmożonego ruchu.