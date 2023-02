OPPO Find N2 Flip już jest. Składak Samsunga ma poważnego konkurenta

Spis treści: 01 OPPO Find N2 Flip. Dane techniczne

02 OPPO Find N2 Flip. Kiedy będzie i ile kosztuje nowy smartfon?

03 Dodaj do koszyka OPPO Find N2 Flip. Skorzystaj z promocji

OPPO Find N2 Flip. Dane techniczne

Zdjęcie OPPO Find N2 Flip dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych / Oppo / materiały prasowe

OPPO Find N2 Flip ma zewnętrzny 3,26-calowy ekran. Ekran główny to 6,8-calowy AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. W telefonie znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 9000+.

Superzdjęcia zrobimy dzięki obiektywowi z rozdzielczością 50 MP i matrycą Sony IMX890. Co szczególnie spodoba się internetowym twórcom, z telefonu skorzystamy także bez użycia rąk, dzięki trybowi FlexForm. OPPO współpracowało z marką Hasselblad, aby smartfon zapewnił nam najlepsze fotki — ma on wiernie oddawać kolory i posiada wysokiej jakości tryb profesjonalny. Dzięki opcji XPAN zrobimy zdjęcia w formacie panoram kinowych. Jeśli chodzi o wideo, to nagramy nim materiały w jakości 4K. Aparat do selfie ma 32 MP.

Zdjęcie Na nowym smartfonie Oppo przejrzymy też Geekweeka! / Oppo / materiały prasowe

Co z baterią? OPPO Find N2 Flip posiada baterię o pojemności 4300 mAh, jaką błyskawicznie naładujemy dzięki szybkiemu ładowaniu 44W SUPERVOOC. Od 0 do 100 procent powinniśmy go naładować w niecałą godzinę (59 minut). Połączymy się nim z 5G, telefon ma też dual SIM. Zapłacimy nim bezprzewodowo dzięki 360-stopniowego NFC. Smartfon ma system ColorOS 13. Korzystać z niego możemy w formie złożonej, wpół złożonej (dzięki trybowi Flexform Mode) i rozłożonej. Telefon ten jest też dość lekki, ma zaledwie 191 g.

OPPO Find N2 Flip dostępny jest w dwóch kolorach: gwiezdny czarny oraz księżycowy fiolet.

OPPO Find N2 Flip. Kiedy będzie i ile kosztuje nowy smartfon?

Zdjęcie OPPO Find N2 Flip poleca się do czytania artykułów! / Oppo / materiały prasowe

OPPO Find N2 Flip ukaże się na polskim rynku już za kilka dni, bowiem 27 lutego. Ile będzie kosztował? Cena jest raczej standardowa dla tego typu sprzętu — za OPPO Find N2 Flip zapłacimy 4999 zł.

Dodaj do koszyka OPPO Find N2 Flip. Skorzystaj z promocji

Do 12 marca 2023 roku, płacąc 4999 zł, dostaniemy także dwa dodatki. Pierwszym z nich będą słuchawki Enco X2, drugim natomiast jest Pakiet Usług Premium. W jego ramach znajdziemy m.in. 5 lat bezpłatnych napraw.