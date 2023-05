Badacze University of Alabama Birmingham opracowali innowacyjne rozwiązanie do walki z wypadkami wywołanymi przez smartfony, a mowa o mobilnej aplikacji StreetBit, która ma szansę zrewolucjonizować bezpieczeństwo pieszych. I od razu słowo wyjaśnienia, nie będzie ona chronić pieszych przed kierowcami korzystającymi ze smartfonów w czasie jazdy, ale pieszych przed nimi samymi, a mówiąc precyzyjniej wypadkami spowodowanymi rozkojarzeniem i wzorkiem wtopionym w ekran.



Ta aplikacja wyśle ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

A problem jest naprawdę poważny, bo jak informuje Centers for Disease Control and Prevention, w 2020 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych życie na skutek uderzenia przez pojazd drogowy straciło ponad 7 tys. pieszych, a podobne incydenty drogowe mają miejsce co 75 minut. Jak przekonują eksperci, rozproszenie uwagi związane ze smartfonami jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do tych tragicznych wypadków, dlatego potrzebujemy rozwiązań systemowych (bo nawoływanie do ostrożności i niekorzystania ze smartfona na ulicy najwyraźniej słabo się sprawdza).

Zdjęcie Ta aplikacja wyśle ostrzeżenie o zbliżaniu się do przejścia / Sklep Play / materiały prasowe

StreetBit może być jednym z takich rozwiązań, a mowa o aplikacji na smartfony korzystającej z technologii nadajników Bluetooth. Jej autorzy sugerują, że jeśli zainstalujemy na rogach ulic i przy przejściach dla pieszych specjalne beacony, będą one w stanie wysyłać sygnał dźwiękowy i obrazowy do pobliskich smartfonów, zwracając tym samym uwagę użytkowników.



A kiedy ci oderwą się na chwilę od czynności wykonywanych na telefonie, istnieje duża szansa, że zachowają ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę. Badacze wyjaśniają też, że ich aplikacja może stanowić podstawę innych systemów poprawiających bezpieczeństwo, których potrzebujemy na wczoraj, ponieważ coraz więcej osób zostaje rannych lub nawet zabitych podczas przechodzenia przez ulicę ze wzrokiem skupionym na smartfonie.



W badaniu opublikowanym na łamach magazynu Medical Xpress przeanalizowali wskaźniki obrażeń i śmiertelności pieszych oraz oczekiwane koszty w przeliczeniu na obrażenia, co pozwoliło im oszacować, że instalacje typu StreetBit mogą pozwolić na oszczędności rzędu 18-29 milionów dolarów rocznie na stan (posłużyli się przykładem Alabamy).

Mamy nadzieję, że szablon opracowany w tym badaniu ułatwi wdrożenie na dużą skalę różnych rozwiązań mających na celu zapobieganie ofiarom śmiertelnym i obrażeniom pieszych. Odkrycia tego typu mogą doprowadzić do znacznych oszczędności kosztów i co najważniejsze, uratować życie pieszych podsumowują autorzy aplikacji.