Ta sztuczna inteligencja wskazuje hity

Każdego dnia powstają dziesiątki tysięcy nowych utworów muzycznych, ale tylko niewielka część z nich ma szansę trafić na szczyt list przebojów, więc stacje radiowe, telewizyjne i usługi streamingowe mają coraz poważniejsze trudności we wskazaniu potencjalnych hitów.

Co prawda korzystają w tym celu z wykwalifikowanych ekspertów i coraz częściej sztucznej inteligencji, ale ich skuteczność szacowana jest na ok. 50 proc., więc równie dobrze można sobie zrobić wyliczankę.

I tu do akcji wkraczają naukowcy Claremont Graduate University, którzy postanowili podejść do sprawy na swój sposób, a efekty są zaskakujące - ich technika maszynowego uczenia może się pochwalić 97 proc. skutecznością, więc jest niemal bezbłędna we wskazywaniu hitów.

Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego do danych neurofizjologicznych mogliśmy niemal idealnie zidentyfikować przeboje. To, że aktywność neuronalna 33 osób może przewidzieć, czy miliony innych osób słuchały nowych piosenek, jest zdumiewające. Nigdy wcześniej nie pokazano nic bliskiego takiej dokładności komentuje Paul Zak, autor badania opublikowanego w Frontiers in Artificial Intelligence.

Zdjęcie Ta sztuczna inteligencja wie, czy ma do czynienia z przyszłym hitem list przebojów / 123RF/PICSEL

Neurologia w służbie muzyki

Jak udało się stworzyć tak skuteczny model? Zespół zaprosił do badania uczestników, którzy wyposażeni w specjalne czujniki, wysłuchali zestawu 24 piosenek i zostali zapytani o preferencje i niektóre dane demograficzne.

Podczas eksperymentu naukowcy mierzyli neurofizjologiczne reakcje uczestników na piosenki, tzn. zebrane przez nich sygnały mózgowe odzwierciedlają aktywność sieci mózgowej związanej z nastrojem i poziomem energii, co pozwoliło przewidzieć wyniki rynkowe, w tym liczbę odtworzeń utworu.

Kiedy zastosowali uczenie maszynowe do zebranych danych, odsetek prawidłowo zidentyfikowanych hitów wyniósł do 97 proc. Postanowili też sprawdzić uczenie maszynowe do reakcji neuronalnych na pierwszą minutę piosenek - w tym przypadku trafienia zostały poprawnie zidentyfikowane ze skutecznością na poziomie 82 proc., więc także całkiem nieźle.

Oznacza to, że usługi przesyłania strumieniowego mogą skuteczniej identyfikować nowe utwory, które prawdopodobnie staną się hitami na listach odtwarzania ludzi wyjaśniają badacze.