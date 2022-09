Prezentacja pierwszego humanoidalnego robota od Tesli, czyli Optimusa, ma odbyć się w ciągu najbliższych 10 dni. Elon Musk ma tego dokonać na wielkim wydarzeniu Tesla AI Day 2. Co ciekawe, w prace nad robotem został właśnie zaangażowany zespół odpowiedzialny za rozwój projektu Autopilota, czyli autonomicznego systemu do pojazdów Tesli.

Tesla Optimus to najbardziej innowacyjny projekt Muska

Pierwszy robot od Tesli nie tylko ma zastąpić pracowników fabryk, ale okazuje się, że Elon Musk myśli również o zastosowaniu go jako towarzysza ludzi, a nawet ich przyjaciela. Szef Tesli i SpaceX przyznał, że Optimus stał się jego projektem priorytetowym w tym roku. Oznacza to, że najbogatszy człowiek świata ma związane z nim wielkie plany na przyszłość.

Na początku ubiegłego miesiąca Tesla rozpoczęła poszukiwania specjalistów od robotyki, którzy będą pracowali przy Optimusie. Oferta dotyczy pracy głównie w Palo Alto, ale pojawiło się też stanowisko w greckich Atenach, gdzie Tesla prowadzi dział badań nad silnikami elektrycznymi.

Tesla planuje wykorzystać część swojej istniejącej wiedzy do budowy robota. Musk twierdzi, że pojazdy Tesli są już "robotami na kołach" i że wiele technologii zostanie dobrze przeniesionych. W końcu humanoidalny robot Tesli będzie zasilany bateriami, silnikami elektrycznymi, siłownikami i energoelektroniką, czyli podobnie jak pojazdy Tesli.



Tesla Optimus ma stać przyjacielem ludzi

Wszystko wskazuje na to, że projekt Optimus ruszył z kopyta. Pierwsze dokładne informacje na temat humanoidalnego robota mamy poznać za kilka dni. Co najciekawsze, Tesla Bota jako pierwszego w akacji zobaczymy w fabrykach Tesli. Miliarder chce z pomocą floty takich robotów usprawnić produkcję samochodów. Będzie to oznaczało mniejsze kolejki do odbioru elektrycznych pojazdów i możliwość inwestycji w nowe, bardziej skrojone pod masowego klienta.

Szef SpaceX przyznał, że rozważa potencjalną rolę dla robota również jako asystenta lub nawet przyjaciela. — Myślę, że możliwości są nieograniczone. Nie jest to całkowicie zgodne z główną wizją Tesli, ponieważ dotyczy ona przyspieszenia przejścia świata na zrównoważoną energię, ale niezwykle przydatne jest stworzenie humanoidalnego robota, który jest w stanie wchodzić w interakcje ze światem i pomagać nam na wiele różnych sposobów — powiedział Musk.