W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku sąd skazał Elizabeth Holmes na 11 lat więzienia i choć jeszcze przed ogłoszeniem wyroku próbowała uciec do Meksyku, a później wielokrotnie opóźnić odsiadkę, zasłaniając się drugim dzieckiem, wiele wskazuje na to, że końcu nadszedł dzień jej kary.



W więzieniu będzie pracować prawie za darmo

Elizabeth Holmes ma stawić się dziś w więzieniu federalnym FPC Bryan (a przynajmniej taka była sugestia sędziego, bo miejsce jej odsiadki nie zostało oficjalnie potwierdzone) i zapłacić łącznie 452 mln inwestorom, których oszukała przez lata, m.in. magnatowi medialnemu Rupertowi Murdochowi.



Nie wydaje się jednak, by pokrzywdzone osoby mogły liczyć na solidny zastrzyk gotówki, bo kobieta przekonuje, że może i była najmłodszą miliarderką w historii, ale obecnie nie stać jej nawet na zapłacenie prawnikom i śmiało można zakładać, że po odsiadce nie będzie starała się dorobić majątku, bo i tak musiałaby go oddać.



A we wspomnianym więzieniu też nie zarobi zbyt dużo, bo chociaż osadzone są tam zobowiązane do pracy, to wynagrodzenie wynosi od 12 do 40 centów za godzinę (czyli maksymalnie 1,70 PLN za godzinę). Co jeszcze ją tam czeka? Pobudki o 6 rano, dużo obowiązków, trzy zmiany odzieży i ograniczone przywileje kontaktu z najbliższymi. Poza tym, mamy do czynienia z więzieniem o niskim rygorze, choć zdaniem Arona Solomona, analityka prawnego w Esquire Digital, wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie nawet w takim:

Może nie jest to tak trudne jak więzienie z surowszymi przepisami i może być łatwiejsze do odwiedzenia i być może istnieje mniejsze ryzyko przemocy, ale wiele osób, które mają się zgłosić do więzienia dla białych kołnierzyków, nie zgłasza się z różnych powodów albo uciekają, albo w końcu odbierają sobie życie.