Producenci luksusowych zegarków mechanicznych często tworzą niezwykłe dzieła. Są wśród nich zegarki bogato wysadzane szlachetnymi kamieniami, czy zegarki-planetaria, które nie pokażą nam czasu, ale układ planet na niebie.

W luksusowych zegarkach nie chodzi bowiem nawet o mierzenie czasu. To symbol statusu, który nie musi mieć praktycznego waloru. Ma być po prostu drogi i nadawać się na rękę. Nie inaczej jest z nowym zegarkiem Richarda Mille’a RM UP-01 stworzonego dla Ferrari.

To najcieńszy zegarek na świecie, który ma zaledwie 1,75 mm grubości - mniej więcej tyle, co moneta. Stworzono go zaledwie w 155 egzemplarzach, a cena wynosi 1,8 mln dolarów (czyli prawie 8,5 mln złotych).

RMUP-01 wykonany jest ze stopu 90 proc. tytanu. Ma twardość stali, ale jest o wiele od niej lżejszy. Jeśli odliczyć grubość koperty, sam mechanizm czasomierza ma grubość zaledwie 1,18 mm. Taka grubość - a w zasadzie cienkość - wymusiła dość niestandardową formę wskazywania czasu.

Cyferblat stanowi tylko niewielką część zegarka, przez co - choć o gustach nie powinno się dyskutować - wygląda mało efektownie. Na pewno trudno na nim odczytać czas. W luksusowych zegarkach jednak nie chodzi wcale o funkcjonalność. A w rekordach techniki nie chodzi o estetykę.

Czy jest jakiś sens w budowaniu tak cienkich zegarków mechanicznych? Głównym chyba jest chęć osiągnięcia granic możliwości technicznych - i oczywista reklama dla firmy, która może chwalić się osiągnieciem rekordu.

Ciekawostką jest to, że niespełna trzy miesiące temu niewiele cieńszy zegarek (Octo Finissimo Ultra) pokazała firma Bulgari. Jego grubość to 1,88 milimetra. Był rekordowo cienki aż przez cztery lata, wcześniejszy rekord należał do zegarka skonstruowanego w 2018 roku (był to model Altiplano Ultimate Concept firmy Piaget), który ma 2 mm.