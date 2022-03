Mac Studio to zupełnie nowy stacjonarny Mac. W kompaktowej formie łączy niesamowitą wydajność, bogactwo portów i niespotykane dotąd możliwości. Jest to komputer stworzony z myślą o profesjonalistach, m.in. grafikach, fotografach, projektantach i naukowcach. Wymiary Maka Studio wynoszą 19,7 x 19,7 x 9,5 cm, a masa 2,7 kg (model M1 Max) lub 3,6 kg (model M1 Ultra). Apple twierdzi, że Mac Studio zmieści się pod większością monitorów dostępnych na rynku.

Mac Studio to naprawdę potężna maszyna. Jego sercem jest procesor M1 Max: 10 rdzeni CPU, 32 rdzenie GPU, nawet 64 GB pamięci RAM lub układ M1 Ultra: 20 rdzeni CPU, 64 rdzenie GPU, do 128 GB pamięci RAM. Oba czipy M1 mają zapewnić liczby nieosiągalne dla większości konkurencji w tej klasie. Na pokładzie znajdziemy także dysk SSD o pojemności 512 GB (M1 Max) lub 1 TB (M1 Ultra). Możliwe są również dyski o większej pojemności - do 8 TB.

Zdjęcie Mac Studio / INTERIA.PL

Według zapewnień Apple, Mac Studio z M1 Max zapewnia o 50 proc. wyższą wydajność niż Mac Pro z 16-rdzeniowym procesorem Xeon i 2,5-razy wyższą wydajność niż 27-calowy iMac z 10-rdzeniowym układem Core i9. Konfiguracja z M1 Ultra jest jeszcze lepsza.

W zestawie znajdziemy cztery porty Thunderbolt 4, a także port Ethernet 10 Gb, dwa porty USB-A, HDMI i gniazdo audio. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Z przodu znajdują się dwa porty USB-C (10 Gb/s w systemach M1 Max, 40 Gb/s/Thunderbolt 4 w systemach M1 Ultra) oraz gniazdo kart SD. Mac Studio może obsługiwać maksymalnie cztery monitory Pro Display XDR i TV 4K.

Zdjęcie Mac Studio Display / INTERIA.PL

Nowy komputer jest kompatybilny z zewnętrznym monitorem Apple Studio Display, który także został dziś zaprezentowany. Ma on 27-calowy ekran 5K o jasności 600 nitów i jest wyposażony w 12-megapikselową kamerę. Wyświetlacz ten ma dodatkowe porty z tyłu, m.in. trzy porty USB-C i port Thunderbolt 4.

Ceny Mac Studio są kosmiczne. Podstawowa wersja modelu z układem M1 Max to 10 799 zł, podczas gdy za czip M1 Ultra trzeba zapłacić 20 799 zł.