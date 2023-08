Microsoft wprowadził obsługę ciemnego motywu najpierw w Windows 10. Oczywiście funkcja ta dostępna jest także w najnowszym systemie operacyjnym firmy, czyli Windows 11. Niestety rozwiązania nie wspierają jeszcze wszystkie aplikacje, ale ich lista cały czas się wydłuża. Teraz dołącza do niej popularny Paint.

Paint dla Windows 11 z dark mode wraz z aktualizacją

Obsługę ciemnego motywu w aplikacji Paint dla Windows 11 wprowadza ostatnia aktualizacja tego narzędzia, którą można już pobrać ze sklepu Microsoft Store. Została ona oznaczona ciągiem liczb 11.2304.17.0. Po jej zainstalowaniu oprogramowanie zyskuje wsparcie dla dark mode, ale możecie go początkowo nie zobaczyć. Z czego to wynika?

Reklama

Zdjęcie Paint z Windows 11 wraz z dark mode / WindowsLatest.com / materiał zewnętrzny

Aplikacja Paint po aktualizacji otrzymuje dark mode, ale domyślnym ustawieniem dla tej funkcji jest dopasowanie się do motywu ustawionego w Windows 11. Jeśli więc korzystacie w systemie operacyjnym z jasnego schematu, to i taki sam będzie miał interfejs narzędzia do rysowania. Oczywiście w ustawieniach aplikacji można to zmienić. Do wyboru są trzy opcje: jasny i ciemny motyw oraz systemowy. Wybór konkretnej należy do osobistych preferencji poszczególnych użytkowników.

Ciemny motyw w aplikacji z dużym poślizgiem

Microsoft długo kazał czekać na ciemny motyw w aplikacji Paint. Wiele innych programów firmy dla okienek wsparcie dla dark mode dostały dużo wcześniej. W tym przypadku trzeba było jednak poczekać do teraz. Zostało to poprzedzone beta testami, które gigant z Redmond uruchomił kilka miesięcy temu.

Na tym nie koniec nowości dla narzędzia Paint, bo Microsoft testuje coś jeszcze. Paint otrzyma nowe kontrolki do powiększenia zawartości. Dzięki temu edycja w aplikacji stanie się bardziej elastyczna i wygodna. To rozwiązanie obecnie znajduje sie na etapie programu pilotażowego i w finalnej wersji pojawi się z czasem. Jest to część wysiłków giganta z Redmond zmierzających do poprawy dostępności oraz użyteczności jego oprogramowania.

Paint to narzędzie Microsoftu, które towarzyszy nam w Windows od wielu lat. Jakiś czas temu zdecydowano się na wprowadzenie aplikacji do sklepu, co pozwala nam jej aktualizowanie z wyłączeniem uaktualnień systemowych.