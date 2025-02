Paweł Szopa to biznesem, którego podejrzewa się o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy afery wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Twórca marki odzieżowej "Red is Bad" obecnie przebywa na wolności, bo prokuratura uchyliła mu areszt.

Uchylenie aresztu, które odbyło się wcześniej w tym miesiącu, stało się możliwe m.in. za sprawą poręczenia majątkowego. Co jednak ciekawe, w bardzo nietypowej walucie, do czego dotarli dziennikarze TVP Info. Paweł Szopa w zamian za wyjście z aresztu miał wpłacić dwa i pół bitcoina . 4 lutego jeden z nich miał wartość około 400 tys. złotych.

Twórca marki "Red is Bad" został zwolniony z aresztu po złożeniu obszernych wyjaśnień. Prokurator uznał więc, że nie ma dalszych przesłanek do dalszego przetrzymywania go, ale znajduje się pod stałym dozorem policyjnym .

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy prokuratura przyjęła zabezpieczenie w takiej formie , co potwierdził prok. Przemysław Nowak. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości.

Wybranym osobom związanym z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co miało miejsce podczas organizowania oraz realizowania zakupu towarów. W konsekwencji doszło do wyrządzenia szkód w interesie publicznym, co odbywało się w okresie od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r.