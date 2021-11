Paypal ponownie pokazuje, że poważnie podchodzi do respektowania swojego regulaminu

Robert Bąkiewicz poinformował we wpisie na Twitterze o tym, że konto stowarzyszenia Marsz Niepodległości zostało zablokowane, a znajdujące się na nim środki - zamrożone. Paypal zawiadomił organizatora wydarzenia w specjalnym komunikacie o tym, że przegląd operacji na koncie wykazał, że narusza ono przyjęte przez platformę zasady dopuszczalnego użytkowania. Nie jest podana informacja, które transakcje wzbudziły podejrzenia administratorów usługi płatniczej ani nie wymieniono działań stowarzyszenia naruszających regulamin. Środki na koncie zostały zamrożone i mogą być przetrzymywane nawet przez 180 dni.

Reklama

W podobnej sytuacji, co Robert Bąkiewicz znalazł się w 2018 roku Tommy Robinson, założyciel English Defence League. Jego organizacja uznawana jest za skrajnie prawicową i jest organizatorem ulicznych protestów przeciwko islamowi, prawu szariatu oraz ekstremizmowi islamskiemu. Tommy Robinson dowiedział się od administratorów PayPala, że platforma nie zgadza się na “promowanie przemocy, nienawiści ani żadnych innych form nietolerancji i dyskryminacji". Założyciel English Defence League skomentował zdarzenie w rozmowie z The Guardian: “Nie podobają im się moje opinie, dlatego chcą mnie uciszyć. Rząd i establishment widzą, że mam poparcie społeczeństwa i mogę z nimi walczyć".



Wszystko wskazuje na to, że Robert Bąkiewicz nie jest pierwszą osobą, która ma problemy w związku z regulaminem PayPala. Wcześniej platforma zablokowała konta użytkowników zamieszanych w szturm na amerykański Kapitol. Został on zorganizowany przez popleczników byłego prezydenta Donalda Trumpa. Uczestnicy wydarzenia w ten sposób chcieli zaprotestować w związku z wynikami wyborów prezydenckich. PayPal zablokował konta użytkowników, którzy finansowo wspierali wydarzenie, a CEO Dan Schulman wyznał, że po tym zdarzeniu otrzymał liczne pogróżki.

Nowy regulamin PayPala szczególnie uderzył w branżę treści dla dorosłych. Firma nie chce być kojarzona z seksualną zawartością niektórych stron. Szczególnie na tym ucierpiała platforma OnlyFans, gdyż PayPal nie wspiera już płatności za treści wyświetlane na tej witrynie. Doprowadziło to do tego, że strona całkowicie rezygnuje z treści dla dorosłych i skupi się bardziej na rozrywkowej i kreatywnej zawartości.

PayPal jest jednym z najczęściej wybieranych przez internautów przedsiębiorstw, oferujących usługi płatnicze. Platforma założona przez Elona Muska oferuje użytkownikom szybkie i bezpieczne przesyłanie pieniędzy przez internet. Dane z 2020 roku pokazują, że PayPalowi zaufało aż 377 milionów osób, które przeprowadziły łącznie 15,4 miliarda operacji.