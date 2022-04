Zaledwie tydzień po agresji Rosjan na Ukrainę swoje wsparcie naszemu sąsiadowi okazał Elon Musk ze swoją firmą SpaceX. Miliarder dostarczył na Ukrainę setki zestawów kosmicznego internetu Starlink, by władze i mieszkańcy mogli bezpiecznie się ze sobą komunikować oraz jednocześnie walczyć z rosyjską dezinformacją i propagandą.

Cała akcja niemal natychmiast odniosła gigantyczny sukces. Niestety, hakerzy na usługach Kremla dokonali potężnego cyberataku na technologie Starlink, w wyniku czego została ona zagłuszona w wielu częściach Ukrainy, i to przez kilka dni. Wtedy Musk powołał do życia dream team programistów w SpaceX, którzy dzień i noc ślęczeli nad stworzeniem skutecznej tarczy obronnej.

Reklama

SpaceX stworzył doskonały system cyberobrony Starlinka

Zadanie nie było łatwe, co przyznał sam Musk. Do działania miał zaangażować tak duże siły i środki, że przez tę akcję miały być mocno zaniedbane prace przy najpotężniejszym systemie transportu kosmicznego o nazwie Starship. Jednak nie ma tego złego, co nie wyszłoby na dobre.

W zaledwie kilka dni udało się nie tylko całkowicie odeprzeć cyberataki na Starlink i ograniczyć praktycznie do zera zagłuszanie sygnału kosmicznego internetu, ale również zbudować potężny system obrony przed cyberatakami na globalną skalę. Chociaż SpaceX nie ujawnił, jak system pracuje, to jednak Pentagon oświadczył, że jest pod wielkim wrażeniem jego działania.

Pentagon chce wykorzystać Starlink na potrzeby działań militarnych

Okazuje się, że Departament Obrony USA cały czas przyglądał się działaniom Elona Muska i jego ludzi ze SpaceX. Udało im się zbudować skuteczną tarczę ochronną przed cyberatakami, którą teraz interesuje się sam rząd USA. Na razie nie pojawiło się zbyt wiele dokładnych informacji na ten temat, ale eksperci uważają, że możemy spodziewać się wykorzystania tej technologii przez pentagon do zabezpieczenia innych globalnych systemów komunikacji.

Przeciwnicy Elona Muska zaznaczają jednak, że to już kolejny projekt SpaceX, który powiązany jest z armią USA. Miliarder miał być wolny od zaangażowania w sfery militarne, a wszystko wskazuje na to, że jego firmy przysłużają się rozwojowi śmiercionośnej broni.

Przypominamy, że kosmiczny internet Starlink będzie wykorzystywany przez Pentagon w obliczu konfliktu z Rosją czy Chinami, a statek Starship będzie w krótkim czasie przenosił broń jądrową pomiędzy bazami USA na całym świecie. Nie inaczej będzie z firmą The Boring Company, która ma budować podziemne tunele dla Departamentu Obrony, a Neuralink bierze udział w programie rozwoju interfejsów mózg-komputer dla żołnierzy w ramach projektu DARPA.