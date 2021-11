Pierwszy atak drona na amerykańską sieć energetyczną

Filip Mielczarek Technologia

FBI poinformowało o próbie pierwszego w historii ataku na amerykańską sieć energetyczną za pomocą drona. Był to specjalne zmodyfikowany dron Mavic 2 od chińskiej firmy DJI. Atak mógł doprowadzić do uszkodzenia ważnej części infrastruktury i pozbawić dostępu do energii elektrycznej miliony ludzi.

Zdjęcie ilustracyjne drona serwisującego linię energetyczną /DJI /materiały prasowe