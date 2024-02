Pisanie pracy magisterskiej nie musi być trudne i przykład pewnego 76-latka pokazuje, że można je obronić w każdym wieku. Niestety studenci w trakcie pisania coraz częściej sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Na przykład GPT, które ciągle zyskuje na popularności. Niestety korzystanie z takich technologii będzie utrudnione. Dlaczego?

Jednolity System Antyplagiatowy z nową funkcją pod GPT

Nauczyciele akademiccy już wcześniej zgłaszali problem związany z koniecznością wprowadzenia do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego nowych narzędzi, które pozwolą na sprawdzanie prac pod kątem wykorzystania do pisania treści sztucznej inteligencji. Tak też się stało i system JSA otrzymał nową funkcję.

Nowa funkcja z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego sprawdzi prace magisterskie dostarczane przez studentów pod kątem wykorzystania GPT. Jak to ma działać? Założono hipotezę opartą na wykorzystaniu powtórzeń. Im więcej będzie ich w tekście, tym większe prawdopodobieństwo, że jest on tworem modelu językowego.

Założenie takie ma swoje źródło w zastosowanym algorytmie, który jest w stanie wygenerować tekst regularny i przewidywalny. czytamy w komunikacie Ośrodka Przetwarzania Informacji

Algorytm daje studentom szansę

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że w ten sposób określane jest prawdopodobieństwo wykorzystania modeli językowych do pisania. Dlatego studenci w tym przypadku nie będą automatycznie na przegranej pozycji. Ostateczne decyzje będą podejmowane przez promotorów, którzy będą m.in. weryfikować raporty otrzymywane z systemu JSA.

Stale rozwijamy nasz system i słuchamy głosów ze środowiska akademickiego. Poszerzamy liczbę baz referencyjnych i zapewniamy większe umiędzynarodowienie naszego narzędzia. Małgorzata Wartacz, kierowniczka projektu JSA w OPI

Warto dodać, że żadne narzędzia nie są idealne i korzystając z nich nie ma 100 proc. pewności, że dany tekst napisany został przez sztuczną inteligencję. Dlatego wykrywanie treści pisanych przez AI niekiedy jest trudniejsze. Dotyczy to nawet twórców ChatGPT, którzy nie mają lepszych rozwiązań pozwalających lepiej określić wykorzystanie treści pisanych z użyciem modeli językowych. Dlatego finalna decyzja będzie należała do człowieka i w przypadku prac magisterskich ma to być promotor.

Prace magisterskie sprawdzane przez JSA za darmo

Warto dodać, że narzędzia wchodzące w skład Jednolitego Systemu Antyplagiatowego są dostępne za darmo dla wszystkich uczelni w Polsce. Pozwalają na wykrywanie plagiatów w różnego typu pracach. W przypadku dyplomowych istnieje obowiązek sprawdzania od 2019 r.

Nowe narzędzie w rękach promotorów

O tym jak nowa funkcja JSA może być ważna dla samych wykładowców i uczelni, zapytaliśmy profesor nauk społecznych Marzenę Świgoń z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z zainteresowaniem przeczytałam wczorajsze doniesienia o nowej funkcji, w którą wyposażony został JSA. Widać, że Ośrodek Przetwarzania Informacji próbuje zaspokoić oczekiwania promotorów prac dyplomowych, którzy do tej pory mogli korzystać jedynie z niepowiązanych z JSA, a dostępnych w sieci, narzędzi do np. wykrywania użycia Chatu GPT. Tak czy inaczej ostateczna ocena pracy dyplomowej studenta należy do promotora i recenzentów. Jednakże w obliczu tak dynamicznego rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji warto, moim zdaniem, zastanowić się nad inną formą zakończenia studiów niż praca dyplomowa, a szczególnie studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Już zresztą takie rozwiązania zostały wprowadzone na różnych uczelniach i wydziałach, a kolejne zapewne dołączą w najbliższej przyszłości podsumowuje profesor Marzena Świgoń