Pixel 6 Pro już oficjalnie. To prawdziwa rewolucja i hit sprzedażowy [WIDEO]

Google Pixel 6 Pro w momencie premiery, czyli teraz, jest najwydajniejszym smartfonem na rynku. To urządzenie po prostu miażdży konkurencję. Flagowiec został wyposażony w autorski układ Tensor, który swoją wydajnością dorównuje układom konkurencji w postaci Exynosa 2100 i Snapdragona 888.

Procesor zawiera 8 rdzeni (2 szybkie, 2 średnie, 4 oszczędne), tymczasem GPU wyposażone jest w 20 rdzeni i dedykowany układ TPU wspierający uczenie maszynowe. Tensor jest o 80% szybszy od Snapdragona 765 z Pixela 5 i o kosmiczne 370% w kwestii wydajności GPU.

Zdjęcie Pixel 6 i Pixel 6 Pro w pełnej krasie / Google / materiały prasowe

Na pokładzie Pixel 6 znajdzie się do 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci masowej. W przypadku Pro będzie 12 GB i 512 GB. Jeśli chodzi o ekran, to w przypadku podstawowej wersji będzie to 6,4-calowy (1080p) z odświeżaniem 90 Hz, a Pro oferować będzie już 6,7-calowy AMOLED (1440p) ze zmiennym odświeżaniem 120 Hz. Oba ekrany są pokryte szkłem Gorilla Glass Victus.



Pixel 6 oferują świetne aparaty. Główny dysponuje rozdzielczością na poziomie 50 Mpix, polem widzenia do 82 stopni i jasnością f/1.85. Kolejne nie są gorsze. Mowa tutaj o sensorze 48 Mpix (1/2" peryskopowym teleobiektywem) z 4-krotnym optycznym zoomem oraz ultraszerokokątny 12 Mpix (114 stopni i f/2.2). Smartfony mogą nagrywać filmy w jakości 4K, przy 60 klatkach na sekundę.

Zdjęcie Pixele 6 to kwintesencja całej technologii Google / Google / materiały prasowe

Oba urządzenia będą służyły ciekawymi funkcjami odnośnie robienia zdjęć. Najlepszą jest Magic Eraser, który nie tylko usuwa, ale również skutecznie wskazuje, jakie obiekty powinny jeszcze zniknąć ze zdjęcia, by było one profesjonalnej jakości. Jest też Motion Mode. Dzięki niej uzyskamy pożądaną głębię ostrości i pięknie rozmyjemy tło, co będzie symulowało efekt ruchu.

Nie zabraknie też energii na dziesiątki godzin intensywnego użytkowania. Pixele 6 będą wyposażone w wydajne akumulatory o pojemności 4600 mAh, a Pro w aż 5000 mAh. Google zapewnia, że jego nowe smartfony wytrzymają na jednym ładowaniu o wiele dłużej od Pixeli 5, a nawet urządzeń konkurencji. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości po wnikliwych testach.

Najnowsze smartfony Pixel 6 od Google nie tylko oferują potężne możliwości, ale również ich cena jest bardzo przystępna. Mówimy tutaj o kwotach niższych od tego, co oferuje nawet Xiaomi. Cena Pixel 6 w wersji 8/128 GB ma rozpoczynać się od 599 dolarów, a wersja Pro 12/128 GB od 899 dolarów.

Nowe Pixele z Tensorem i z chipem Titan M2 mają zapewnić najwyższy dotąd poziom bezpieczeństwa, niedostępny w żadnym innym smartfonie na rynku. Firma zobowiązuje się też do utrzymania wsparcia dla smartfonów Pixel 6 przez 5 lat.