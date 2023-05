Zbliżenia na twarze osób spożywających pizzę ukazują, jak dziwnie i niepokojąco wyglądają poszczególne elementy ich anatomii. Rozbiegany wzrok, dziwna maniakalność bijąca z twarzy i swego rodzaju deformacje - z jednej strony wiemy, że to ludzie, z drugiej coś nam kompletnie w tych obrazkach nie pasuje. Nie wiem, czy po obejrzeniu takiej reklamy udałbym się do restauracji - nawet z czystej ciekawości.

Sztuczna inteligencja w marketingu? To zależy

Autor wideo, który w serwisie YouTube podpisuje się nickiem Pizza Later, użył w celu stworzenia wideo kilku narzędzi. Do napisania scenariusza reklamy wykorzystał tekstowy ChatGPT w wersji 4.0. Poszczególne obrazki wygenerowane zostały przy pomocy Midjourney, a za przeniesienie całości do ruchomego obrazu odpowiada Runway Gen2.

To jednak nie koniec, bo wśród dodatkowych narzędzi autor wymienia m.in. Eleven Labs i SOUNDRAW AI Music. Materiał został ostatecznie sklejony w programie Adobe After Effects. Jak oceniacie taki kunszt sztucznej inteligencji? Zapewne od początku miało być niepokojąco, ale ciekawe, czy w przyszłości AI pozwoli na generowanie bardziej "ludzkich" obrazków.