Przejazdy kolejowe nie tylko są nielubiane przez kierowców, ale stwarzają zagrożenie. Na tego typu skrzyżowaniach czasem dochodzi do wypadków, które są tragiczne w skutkach. Oczywiście winę zazwyczaj ponoszą nieuważni kierowcy, ale sam element infrastruktury jest przestarzały i podjęto działania, których celem jest zastąpienie tego typu skrzyżowań przez rozwiązania dwupoziomowe.

PKP Polskie Linie Kolejowe już w zeszłym roku poinformowało o uruchomieniu nowego projektu o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe". Nabór wniosków do pierwszego etapu wystartował w sierpniu 2024 r.

Projekt zakłada stopniowe zastępowanie przestarzałych przejazdów kolejowych nowymi rozwiązaniami z zakresu infrastruktury drogowo-kolejowej. Oczywiście w miejscach, gdzie jest to możliwe. Główną rolę mają tu odegrać skrzyżowania dwupoziomowe. Pomysł PKP PLK spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony samorządów, do których jest skierowany. Świadczy o tym liczba zebranych do tej pory wniosków.