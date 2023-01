Jak donosi South China Morning Post zakończyły się pierwsze testy nowego chińskiego pociągu. Niezbędne technologiczne analizy składały się z trzech testów przeprowadzanych na nadprzewodzącej linii testowej w Datong w prowincji Shanxi w Chinach. Nowa generacja pociągów ma przewozić zarówno ludzi, jak i ładunki z prędkością 1000 km/h lub jeszcze większą, jeśli wykorzysta się specjalną rurę, gdzie będą panować warunki zbliżone do próżni.

Obiekt, w którym przeprowadzane są testy pociągu maglev został wybudowany przez China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Niestety, jak zaznaczają eksperci, rura, która jest dostępna do prób ma tylko dwa kilometry długości. Jednakże w planach jest jej przedłużenie do 60 km - ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat.

Chiny posiadają obecnie największą na świecie sieć kolei dużych prędkości. Łączna długość tych linii wynosi około 42 000 km. Chiński rząd chce zwiększyć maksymalną prędkość wszystkich pociągów do 400 km/h w ciągu najbliższych dwóch lat.

Warte podkreślenia jest to, że w październiku 2022 roku badacze z North University of China zakończyli z powodzeniem test systemu kolejowego podobnego do hyperloop, który prowadził maszyny w środowisku niskiej próżni wewnątrz rury.

Linia testowa w Datong już wcześniej się wyróżniła, otóż jako pierwsza na świecie osiągnęła "pełny zintegrowany proces" systemu hyperloop, gdy pociąg jechał z prędkością 130 km/h. Po tym sukcesie inżynierowie rozpoczęli budowę wspomnianego wcześniej pełnowymiarowego toru testowego o długości 60 km - ma on zapewnić możliwość testowania pociągów poruszających się z prędkością 1000 km/h.

Maglev i hyperloop

Wspomniany pociąg należy do kolei magnetycznych. Maszyny tego typu unoszą się około 10 cm nad torem, zatem pojazd nie styka się z torami. Pociąg wykorzystuje zestawy elektromagnesów, które służą do odpychania i/lub przyciągania pojazdu względem toru. Maglev (magnetic levitation - lewitacja magnetyczna) jest to technologia unoszenia elektrodynamicznego (EDS), która związana jest z unoszeniem przez odpychanie lub oparta jest o magnesy trwałe.

Hyperloop jest to nowy środek transportu, w którym kapsuła (lub pociąg) poruszałaby się w specjalnej rurze z obniżonym ciśnieniem - do 1 proc. ciśnienia atmosferycznego. Dzięki czemu zmniejszony byłby opór powietrza, co z kolei może pozwolić na osiągnięcie prędkości dźwięku.