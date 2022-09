POCO M5 i POCO M5s to przyjemne średniaki

O premierze telefonów możemy przeczytać np. na Twitterze POCO, gdzie udostępniono także zapis wydarzenia.

POCO M5 - specyfikacja smartfona

Parametry telefonu POCO M5 w dużej mierze zgadzają się z przedpremierowymi przewidywaniami. Ma on wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2408 × 1080 pikseli i przekątnej 6,43 cala. Częstotliwość odświeżania 90 Hz możemy zmienić według uznania dzięki DynamicSwitch na 30 lub 60 Hz. W środku urządzenia umieszczono ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99, zatem nie obsłużymy niestety sieci 5G.

Przed premierą dało się słyszeć plotki, że telefon otrzyma baterię 5000 mAh z prędkością ładowania 33 watów i to tylko poniekąd jest prawdą - prędkość okazuje się jednak niższa i wynosi 18 watów.

Aparat nie zachwyca, ale też nie tego się spodziewamy po tego typu modelach. Do dyspozycji mamy główny 50 Mpx, 2 Mpx macro oraz również 2 Mpx obiektyw do wychwytywania głębi. Przedni aparat ma za to 5 Mpx.

Telefon ma dostępną obsługę dwupasmowego WiFi 5, NFC i Bluetootha 5.3. Ma też złącze mini-jack, czytnik linii papilarnych i nadajnik podczerwieni.

Co może się okazać fajną, charakterystyczną cechą POCO M5, to obudowa wykonana z tekstury mającej przypominać skórę. Telefon został wydany w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, ciemnozielonej oraz intensywnie żółtej. Firma reklamuje POCO M5 jako niedrogą propozycję dla graczy.

Co zaoferuje POCO M5s?

Ma on wyświetlacz Full HD+ AMOLED o rozdzielczości 2408 × 1080 pikseli i przekątnej 6,43 cala. Posiada także procesor MediaTek Helio G95, 4 GB RAM-u i 64 albo 124 GB pamięci wbudowanej.

Naładujemy go dość szybko, a przynajmniej tak obiecuje producent, który umieścił w telefonie baterię 5000 mAh z prędkością ładowania 33 watów.

Również aparat zasługuje na naszą uwagę. Główny ma 64 Mpx, a do dyspozycji mamy jeszcze 8 Mpx szerokokątny o kącie widzenia 118 stopni, 2 Mpx macro i 2 Mpx głębi. Aparat przedni ma natomiast 13 Mpx.

W jego przypadku również obsłużymy Bluetootha 5.0, NFC oraz oczywiście WiFi. Telefon jest wodoszczelny. Posiada także głośniki stereo, złącze mini-jack, nadajnik podczerwieni i czytnik linii papilarnych. Ma on wgranego Androida 12 z nakładką MIUI 13. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, białej oraz błękitnej.

Ile kosztuje POCO M5 i POCO M5s?

Zaprezentowane telefony są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Za POCO M5 w wersji 4/64 GB zapłacimy 849 złotych, a za 4/128 GB 999 zł. POCO M5s wyceniono natomiast na 1099 zł w wersji 4/64 GB i 1199 zł za opcję 4/128 GB.