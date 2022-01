Poczta Polska testuje innowacyjną technologię na skalę światową

Technologia RFID jest znana od bardzo dawna. Najbardziej spopularyzowana została w świecie marek odzieżowych gdzie służy zabezpieczeniu produktów przed kradzieżą. Z tego dobrodziejstwa postanowiła skorzystać również Poczta Polska. Jednak celem jest tutaj usprawnienie procesu śledzenia i transportu przesyłek.

Testy prowadzone są w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego we współpracy z Łukasiewicz - Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz konsorcjum Orange/Hadatap. Eksperyment realizowany jest w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzi ok. 50 milionów przesyłek paczkowych i listowych miesięcznie. W takich warunkach można sprawdzić, czy technologia ta w rzeczywistości ma potencjał zarówno do przyspieszenia procesu sortowania, jak i zapewnienia im pełnego bezpieczeństwa na każdym etapie transportu.

"W przypadku udanych testów i wprowadzenia RFID, pracownicy Poczty Polskiej nie będą musieli skanować przesyłek ręcznie, gdyż tę monotonną czynność może zastąpić technologia. Dzięki zastosowaniu RFID przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży" - czytamy w oświadczeniu Poczty Polskiej.

Technologia RFID usprawni transport przesyłek

Co ciekawe, testy technologii RFID w Poczcie Polskiej są realizowane na o wiele większą skalę niż te dotychczas prowadzone na świecie. Znaczniki RFID w innych krajach nie posiadały tak precyzyjnych rozwiązań i brały udział w pojedynczych procesach, a nie całym łańcuchu logistycznym.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu Poczty Polskiej, obecnie w trzech placówkach testy skupiają się na dobry początek na skanowaniu etykiet przesyłek paletowych, a następnie drukowaniu ich i programowaniu etykiet RFID. Znaczniki RFID mają dodatkowo zakodowaną informację o punkcie wysyłki i kierunku do którego są przesyłane. W trakcie przejazdu przez bramy magazynowe znaczniki są automatycznie odczytywane i rejestrowane w bazie danych.

Jeśli zaplanowane testy ze znacznikami RFID przebiegną po myśli władz Poczty Polskiej, wykorzystanie tego rozwiązania na masową skalę pomoże zoptymalizować procesy logistycznie i wpłynie na efektywność doręczeń przesyłek Poczty Polskiej. Każdą przesyłkę będzie można śledzić w czasie rzeczywistym i natychmiast reagować na wszelkie problemy powstałe w jej transporcie. Dzięki temu rozwiązaniu ma ginąć o wiele mniej przesyłek. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie całego projektu.