Dlaczego Ukraińcy niszczą opuszczone pojazdy agresora?

Chwilę później, operator podleciał dronem do wozu bojowego piechoty i postanowił spróbować wrzucić do wnętrza granat przez otwarty właz. Jak zaplanował, tak też uczynił. Po kilku przyłożeniach, granat RGD-5 wpadł do pojazdu i eksplodował. We wnętrzu nie było załogi.

Pewnie wielu zastanawia się, w jakim celu niszczy się pojazdy bez ukrytej załogi. Otóż chodzi o nie dopuszczenie do sytuacji, w której Rosjanie wrócą do pojazdu lub w dalszej części wojny zajmą te tereny i będą próbowali naprawić lekko uszkodzony wóz bojowy. Obecnie naprawa nie będzie już możliwa, bo zniszczenia wewnątrz są za bardzo rozległe.