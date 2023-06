Szwajcarski start-up pracuje nad hipersonicznymi samolotami osiągającymi prędkość 5 Mach (pięciokrotnie szybciej niż dźwięk)

Dzięki silnikom na wodór Destinus będzie mógł latać na wysokości 32 kilometrów

Pasażerski samolot hipersoniczny Destinus ma odbyć pierwszy komercyjny lot w 2040 roku

Trwa zaciekły wyścig o zbudowanie pierwszego w historii hipersonicznego samolotu pasażerskiego, który zrewolucjonizuje światowe lotnictwo. Rosną szanse szwajcarskiej firmy Destinus, która pracuje nad projektem samolotu na wodór. Dwa istniejące prototypy z klasycznymi silnikami odrzutowymi przechodzą kolejne testy, choć nie obyło się podobno bez kilku "twardych lądowań".



Zdjęcie Jeden z dwóch modeli samolotu podczas startu / zdjęcie: Destinus / domena publiczna

Szwajcarzy zapowiadają stworzenie potężnego samolotu pasażerskiego Destinus L, który będzie w stanie zabierać na pokład 300-400 osób. To jednak pieśń przyszłości, a w pierwszej kolejności ma powstać mniejsza maszyna oznaczona literą "S" przypominająca wielkością małe, prywatne odrzutowce. Jej pierwszy, komercyjny lot ma się odbyć najwcześniej w 2032 roku.

Napęd Destunusa ma być w pierwszej wersji hybrydowy: to klasyczne silniki rakietowe na paliwo stałe, a także silniki wodorowe, których pierwsze prototypu już są testowane. Właściciele firmy zapewniają, że paliwo wodorowe jest trzy razy bardziej wydajne niż tradycyjna nafta lotnicza. Wodór jest także całkowicie ekologiczny.

Zdjęcie Testy na silniki wodorowe już trwają - okazują się niezwykle wydajne, choć produkują dużo ciepła / zdjęcie: Destinus / domena publiczna

Pierwsze próby silników wodorowych wykazały, że mają one jeszcze jedną, fenomenalną cechę w przypadku samolotów, które mają latać z prędkościami hipersonicznymi. Wodór można wykorzystać jako idealny czynnik chłodzący krawędzie skrzydeł. Przy prędkościach rzędu 5 Mach siły tarcia są tak potężne, że prowadzą do bardzo dużego nagrzewania się materiału, z którego jest zrobiony samolot. Martina Lofqvist z Destinusa jest przekonana, że tylko wodór spełnia wszystkie wymagania jako paliwo przyszłości dla samolotów pasażerskich.

Lot Destinusa będzie przebiegał w dwóch fazach. Właściwą prędkość samolot osiągnie dopiero na wysokości ok. 32 kilometrów, gdzie uruchomi silniki pozwalające na lot z prędkością hipersoniczną. Firma Destinus zaprezentowała nawet grafikę, na której widać, jak będzie przebiegał lot tej niesamowitej maszyny. Będzie ona w stanie osiągać wysokości, na których poruszają się satelity.



Zdjęcie Lot hipersonicznego Destinusa / grafika: Destinus / domena publiczna

Nowa technologia hipersonicznych silników na wodór sprawi, że lot z Frankfurtu w Niemczech do australijskiego Sydney zajmie zaledwie 4 godziny. Z Londynu do Nowego Jorku zamiast 7-8 dolecimy w ok. 1,5 godziny.

